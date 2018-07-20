Ещё
На Украине нашли старинную могилу ведьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине нашли старинную могилу ведьмы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как рассказали в Национальном историческом музее, похороненная была девушкой в возрасте до 25 лет и лежала в могиле лицом вниз с заведенной за спину рукой.
В Черкасской области Украины нашли могилу женщины III-IV века, которую тогда могли считать ведьмой. На такой вывод ученых натолкнуло то, что захоронение противоречит всем традициям того времени.
Как рассказали в Национальном историческом музее, похороненная была девушкой в возрасте до 25 лет и лежала в могиле лицом вниз с заведенной за спину рукой. Как отмечается, погребальный инвентарь, который обычно использовали люди прошлых веков, в данном захоронении отсутствует.
Непривычное и даже необычное положение захороненного тела навело ученых на мысли о том, что современники девушки считали ее ведьмой. Историю находки рассказывает издание Gazeta.ua.
Также неподалеку от места захоронения археологи обнаружили несколько домов трипольцев, которым примерно 6000 лет, с необычными гончарными изделиями внутри. По сообщениям ученых, были найдены горны, которые изготавливали за 2,5 тысячи лет до эпохи трипольцев.
Ранее на Украине начали снимать эротический хоррор о ведьме Иванке. По сюжету ленты, молодая ведьма, развращенная дочь богатого отца, находится в постоянном поиске удовольствий, и ничто не может ее остановить.
ТК «Звезда»: последние новости
Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан – МВД Казахстана Пассажирский самолет с разбитым фюзеляжем совершил полет в Якутии Испытания строжайшей секретности: в Казахстане с успехом прошла проверка новейшей противоракеты России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России158
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море132
Путин предложил референдум в Донбассе1314
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение