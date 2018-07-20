На Украине нашли старинную могилу ведьмы

Как рассказали в Национальном историческом музее, похороненная была девушкой в возрасте до 25 лет и лежала в могиле лицом вниз с заведенной за спину рукой.

В Черкасской области Украины нашли могилу женщины III-IV века, которую тогда могли считать ведьмой. На такой вывод ученых натолкнуло то, что захоронение противоречит всем традициям того времени.

Как рассказали в Национальном историческом музее, похороненная была девушкой в возрасте до 25 лет и лежала в могиле лицом вниз с заведенной за спину рукой. Как отмечается, погребальный инвентарь, который обычно использовали люди прошлых веков, в данном захоронении отсутствует.

Непривычное и даже необычное положение захороненного тела навело ученых на мысли о том, что современники девушки считали ее ведьмой. Историю находки рассказывает издание Gazeta.ua.

Также неподалеку от места захоронения археологи обнаружили несколько домов трипольцев, которым примерно 6000 лет, с необычными гончарными изделиями внутри. По сообщениям ученых, были найдены горны, которые изготавливали за 2,5 тысячи лет до эпохи трипольцев.

Ранее на Украине начали снимать эротический хоррор о ведьме Иванке. По сюжету ленты, молодая ведьма, развращенная дочь богатого отца, находится в постоянном поиске удовольствий, и ничто не может ее остановить.