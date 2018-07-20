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«Аэрофлот»: выкуп акций — рекомендуем принять участие
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«Аэрофлот»: выкуп акций — рекомендуем принять участие 

Прайм 2 часа назад
Мы рекомендуем принять предложение о выкупе, учитывая, что цена предложения на 22% выше текущей цены акций, а ближайший катализатор (2К18 по МСФО в конце августа) вряд ли вызовет рост котировок.
Выкуп долей акционеров Аэрофлота продлится до 9 августа. Акционеры Аэрофлота по состоянию на 31 мая, которые проголосовали против или не приняли участия в голосовании о сделке лизинга самолетов MC-21 на ГОСА, могут предъявить свои бумаги к выкупу. Ниже приведены основные параметры предложения.
— Цена выкупа: RUB 147.22 за акцию
— Максимальный объем выкупа: 10% чистых активов по РСБУ, или около RUB 7 млрд
— Итоги ГОСА предполагают, что выкуп может затронуть порядка 43% акционерного капитала (около 479 млн акций) совокупной стоимостью RUB 70.5 млрд, т.е. выкуплена будет только часть (около 9.9%) всех акций, предъявленных в выкупу. Хотя 100%-ное предъявление маловероятно, мы считаем, что уровень участия может быть высоким.
— Предложение о выкупе будет действовать до 9 августа; инвесторам следует уточнить внутренние сроки у своих брокеров (крайний срок ответа через БКС — 1 августа). С этой даты акции, предъявленные к выкупу, будут заморожены.
— Объявление пропорционального коэффициента: до 14 августа. Акции, не принятые к выкупу, будут разморожены вскоре после этой даты.
— Срок выплаты средств: до 8 сентября.
Выкуп предполагает краткосрочную выгоду, восстановление котировок раньше осени маловероятно. Ближайшие триггеры для акций Аэрофлота: финансовые результаты за 2К18 по РСБУ (конец июля) и, что более важно, отчетность за 2К18 по МСФО (конец августа). Однако, учитывая сильный рост цен на топливо (почти на 40% г/г в рублевом выражении во 2К18), результаты, скорее всего, окажутся слабыми, и инвесторам придется возложить свои надежды на конец ноября, когда будут опубликованы важные результаты за 3К18. Таким образом, выкуп с доходностью порядка 22% на горизонте двух месяцев выглядит привлекательно.
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