Поколение Z: как ритейлерам найти общий язык со вчерашними школьниками

Поколения, значимые для e-commerce В России много говорят о поколении Y ― людях, которые родились с 1981 по 1995 год. Кто они такие, что любят, как им угодить ― все потому, что миллениалы в современной России являются ключевой аудиторией для сферы e-commerce: их много, они платежеспособны и активны в сети. В развитых странах на первый план уже постепенно выходит поколение Z, и ритейлеры уже начинают адаптировать под них свои стратегии. Это связано с тем, что, во-первых, рынок электронной коммерции в Штатах развивается более стремительно, а во-вторых, из-за исторических и экономических особенностей в России градация поколений смещена на несколько лет. Многие западные тенденции находят отклик и у нас (часто с задержкой в 3-5 лет), поэтому важно понимать, где мы будем сравнительно скоро и что с этим делать. Для начала немного теории: по американской классификации сейчас на свете живут 4 основных поколения, значимых для сферы e-commerce:

Беби-бумеры ― те, кто родились сразу после войны. Для них характерны оптимизм, заинтересованность в личностном росте, достойная награда за труды, в то же время коллективизм и командный дух. Бумеры сейчас постепенно осваивают интернет (в том числе и российские: в 2017 году количество пользователей рунета достигло 90 млн человек, а это 73% населения РФ), но делают это не настолько интенсивно, чтобы представлять широкий интерес для представителей e-commerce. Поколение X ― люди, появившиеся в период спада рождаемости, после демографического бума. Они готовы к изменениям, ценят возможность выбора, стремятся учиться на протяжении всей жизни. Надеются в первую очередь на себя и верят в равноправие полов. «Иксы» ― последние свидетели мира до цифровых технологий и единственные, кто могут в полной мере оценить, как было «до» и как стало «после». Согласно исследованиям, они в основном доверяют традиционным СМИ: 62% читают газеты, 48% слушают радио и 85% смотрят любимые ТВ-передачи. Люди этого поколения не являются фанатичными пользователями интернета, поэтому, как и беби-бумеры, они нецелевая аудитория онлайн-ритейлеров. Поколение Y, также известные как миллениалы, заметно отличается от своих родителей высокой самооценкой, цифровой грамотностью и неготовностью трудиться так же тяжело, как предыдущие поколения. В России к нему относят тех, кто родился с 1985 по 2000 год в новых социально-экономических условиях и взрослел, наблюдая перестройку и распад СССР. В США к этому поколению относят людей 1981-1995 года рождения, так как опираются на резкий подъем рождаемости, который начался в 1982 году, ― именно поэтому в России ритейлеры все еще ориентируются на поколение Y. В то время как в Штатах уже активно работают с представителями поколения Z, или пост-миллениалами. Поколение Z не видело мир без интернета, для них норма быть онлайн 24/7. Они совсем не думают о судьбах родины и имеют гораздо больше общего с друзьями в Facebook, чем с гражданами своей страны. Часто безответственны и подвержены модным течениям. В 2017 году на территории США родилось 74 миллиона пост-миллениалов, сейчас поколение Z составляет 23% всего населения Штатов.

Какое оно, поколение Z? Мы провели исследование представителей поколения Z во всем мире, чтобы разобраться: какие они, что им нужно и как влюбить их в себя?

Вовлеченные

Технологии развивались вместе с пост-миллениалами, поэтому для этого поколения характерно глубокое погружение в цифровое пространство. С помощью смартфонов они исследуют мир и не подумают о покупке, пока не посоветуются со своими друзьями. «Зеты» в Штатах проводят онлайн с мобильного больше времени, чем все остальные поколения.

Любопытные

Несмотря на то что поколение Z воспринимает свой смартфон как пульт от жизни, для них важны тактильные ощущения и личный опыт, и пока что онлайн-шоппинг полностью не удовлетворяет их жажду познавать.

Убежденные

Их жизненные устои привиты социальными авторитетам (ближайшее окружение, блогеры, публичные личности) и непоколебимы ― это, конечно, минус для ритейлеров. Но! Сейчас в Америке «Зеты» только входят в этап взросления: скоро они смогут распоряжаться собственными деньгами и поэтому открыты для новых марок и брендов ― это плюс.

Какие факторы важны покупателям при онлайн-шоппинге

«Зеты» ценят возможность познакомиться с товаром лично, поэтому им комфортен webrooming: возможность сначала изучить всю доступную информацию в интернете, а потом купить продукт в физическом магазине ― согласно результатам нашего исследования, 34% опрошенных предпочитают именно такую механику. 23% регулярно делают наоборот: видят вещь в магазине, а покупают онлайн. Интересно, что развивающийся сейчас в России формат «click&collect» (заказал онлайн, забрал в точке самовывоза) не так уж и близок пост-миллениалам во всем мире: всего 34% из них регулярно пользуются этой услугой. Мобильное общение во многом определяет жизнь пост-миллениалов во всем мире, они проводят большую долю своего времени в соцсетях: 49% заходят в Instagram несколько раз в день, почти столько же активно (43%) пользуются Snapchat, который в России еще совсем не популярен. «Зеты» проводят 42 часа в неделю за стримингом видео, и в целом их привлекают любые видеоформаты.

Их отношения с ритейлом? Все сложно «Зеты» признаются, что современные реалии e-commerce их не удовлетворяют: 45% утверждают, что им сложно онлайн найти товар по душе, 43% говорят, что им не так кофмортно покупать в интернете. В целом поколение Z можно назвать самым недовольным поколением из всех. Что могут сделать ритейлеры, чтобы привлечь пост-миллениалов и повысить их чувство удовлетворенности?

Не забывайте про офлайн Несмотря на звание «цифровое поколение», пост-миллениалы готовы взаимодействовать с миром и без применения различных устройств, ведь они молоды и мобильны. Поэтому присутствие в физических магазинах поможет увеличить доверие к марке и даст возможность изучить товар лично. 71% «зетов» в мире говорят, что с удовольствием ходят по магазинам, чтобы понять, что в тренде, а 80% любят посещать новые точки продаж. При этом для них крайне важны необычный дизайн помещения и уникальность представленных товаров.

Количество пост-миллениалов, использующих соцсети несколько раз в день

Пример 1. Sephora нашла способ разнообразить опыт покупателей в офлайн-магазинах, установив сенсорные экраны, которые помогают с подбором косметики. В рамках мастер-классов клиенты могут сделать бесплатный макияж от стилистов, а используя экраны, тестировать различные тональные средства, консилеры, парфюм и многое другое без необходимости открывать многочисленные баночки. Так бьюти-ритейлер оставляет в магазине эксперта-помощника, но оптимизирует выбор из многообразия средств. Пример 2. Интернет-магазин BUTIK в поисках каналов для привлечение новой аудитории решил разобраться, что движет их покупателями, которые выбирают офлайн— или онлайн-шопинг, каковы точки их «цифрового пересечения». С помощью наших технологий ритейлеру удалось проанализировать данные о покупателях из интернета и настроить персонализированный таргетинг. В итоге конверсия увеличилась на 27%.

И про онлайн Виртуальное пространство ― естественная среда обитания пост-миллениалов. Полная картина сложится благодаря веб-сайту с качественными фото и описаниями продуктов, оптимизированному для смартфона, мобильного приложения и присутствия в социальных сетях. Поколение Z должно знать, что бренд с ними на одной волне.

Среднее количество часов в неделю, которые проводят представители разных поколений за просмотром видеоконтента

Пример. Интересную методику вовлечения в онлайн-шопинг использовала Maybelline: чтобы персонализировать онлайн-общение с покупателями, бьюти-гигант запустил приложение, которое позволяет виртуально нанести макияж. Лицо сканируется, анализируется по более чем 60 характеристикам, и далее ритейлер предлагает товары, которые позволят создать подобный лук в реальности.

Работайте на индивидуальность «Зеты» обожают персонализированный подход. Сделайте шаг навстречу, проанализировав информацию о покупателях и порекомендуйте подходящий товар: 36% пост-миллениалов считают рекомендации необходимыми. Один из топовых ритейлеров Великобритании , продавец одежды New Look после анализа больших данных и персонализации рекомендаций по своим товарам стал получать в 4 раза больше заказов, снизив стоимость привлечения покупателя на 74%.

Как покупают пост-миллениалы

Чтобы их привлечь, товары должны быть представлены на витрине в самом лучшем виде ― в идеале, они должны быть представлены в лимитированной коллекции. Для «зетов» дизайн магазина часто становится решающим фактором для его посещения. Так, кастомизированные ярмарки, которые проходят в непривычных местах, маркеты, стилизованные ритейл-зоны, где «зеты» получают возможность подобрать для себя вещь ручной работы, становятся новым словом в ритейле. Также результаты нашего исследования говорят о том, что «зеты» ― самое тактильное из все поколений, им крайне важно почувствовать товар на ощупь. *** На первый взгляд, поколение Z может показаться детьми, чьи покупки зависят от мнения родителей. Однако так будет не всегда. Совсем скоро российские пост-миллениалы начнут самостоятельно зарабатывать и принимать решения. Важно начать разбираться в тонкостях этого поколения сейчас, чтобы через 3-5 лет предложить им оптимальный покупательский опыт. Ну, и не забывайте, что уже сейчас старшее поколение советуется при выборе гаджетов и техники со своими детьми ― поэтому ИТ-ритейлерам пора ориентироваться именно на «зетов». Материалы по теме:

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