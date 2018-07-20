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Марсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствие
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Марсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствие 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Команда «Кьюриосити» выбрала неделю назад скалу для бурения и назвала ее Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур не смог пробиться в породу и застрял уже через несколько сантиметров.
За всю историю миссии «Кьюриосити» такая неудача его постигает впервые, так как раньше его буру поддавались все встреченные скальные породы. Недавно марсоход переехал в новую область, и возможно скалы там гораздо крепче, но ученые хотят знать почему.
"Может быть такая жесткость связана с водной химией в данной местности?" — спрашивает Марк Сальваторе, один из ученых в команде марсохода. — «Или же такая жесткость возникла в результате цементирования, когда богатая железом вода проникла в осадочные породы?»
В любом случае новые факты помогут ученым понять, каким был Марс миллионы лет назад до того, как превратился в пустыню, пусть марсоходу и не удалось взять образцы.
Через несколько недель ученые попытаются пробурить породу снова, уже в другом месте. Но в любом случае, даже если «Кьюриосити» опять потерпит неудачу, мы узнаем что-то новое о Марсе.
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