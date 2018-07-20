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В Шовгеновском районе больница погасила долг по исполненным контрактам
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В Шовгеновском районе больница погасила долг по исполненным контрактам 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Шовгеновского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе.
«Установлено, что в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Адыгея «Шовгеновская ЦРБ» имелась просроченная кредиторская задолженность перед хозяйствующими субъектами по исполненным контрактам на сумму более 2,5 млн рублей. В частности, не были осуществлены выплаты по исполненным контрактам с индивидуальными предпринимателями за поставленные продукты питания и медикаменты, а также не оплачены услуги по электро— и газоснабжению двух ресурсоснабжающих организаций», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратура района внесла в адрес главного врача районной больницы представление, по результатам которого задолженность погашена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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