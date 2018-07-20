Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий в эти выходные

Гастрономический фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий ближайших выходных в России , сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности у туристов фестивалей и событий.