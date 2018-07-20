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Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий в эти выходные
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Фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий в эти выходные 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Гастрономический фестиваль «Малина» вошел в топ-5 туристических событий ближайших выходных в России, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности у туристов фестивалей и событий.
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