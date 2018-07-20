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Новый асфальт на костромских дорогах признали качественным
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Новый асфальт на костромских дорогах признали качественным 

k1news.ru 2 часа назад
В Костроме проверили качество асфальта, уложенного на двух улицах города. Пробы взяли с улицы Индустриальной и 2-й Волжской, сообщает городская администрация.
Первая же экспертиза показала, что асфальт, уложенный нижним слоем, хорошего качества. Он соответствует действующим нормам и требованиям.
Норматив соблюден и по толщине уложенного слоя. Нормой является толщина в 4 сантиметра, на 2-й Волжской она составила 4,6 сантиметра, а на Индустриальной — 5 сантиметров.
Верхний слой асфальта на улице Индустриальной тоже признан качественным
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