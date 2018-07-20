Новый асфальт на костромских дорогах признали качественным

Костроме проверили качество асфальта, уложенного на двух улицах города. Пробы взяли с улицы Индустриальной и 2-й Волжской, сообщает городская администрация.

Первая же экспертиза показала, что асфальт, уложенный нижним слоем, хорошего качества. Он соответствует действующим нормам и требованиям.

Норматив соблюден и по толщине уложенного слоя. Нормой является толщина в 4 сантиметра, на 2-й Волжской она составила 4,6 сантиметра, а на Индустриальной — 5 сантиметров.

Верхний слой асфальта на улице Индустриальной тоже признан качественным