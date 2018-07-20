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Valve начала принимать заявки на коллекционные фигурки за уровни Боевого пропуска
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Valve начала принимать заявки на коллекционные фигурки за уровни Боевого пропуска 

CyberSport.ru 2 часа назад
Valve создала на сайте Dota 2 специальную страницу, на которой можно подать заявку на получение сувенирных фигурок Collector's Aegis и Collector's Baby Roshan. Для первого сувенира необходимо иметь Боевой пропуск с 1 тыс. уровней и выше, а для фигурки Baby Roshan — с 2 тыс. уровней и выше.
На регистрационной странице нужно привязать свой аккаунт Steam, а также заполнить форму с личными данными и адресом, куда нужно доставить фигурки. Зарегистрироваться нужно до окончания времени действия The International 2018 Battle Pass — 20 сентября 2018 года.
Если вы захотите изменить адрес доставки после регистрации, то вам нужно будет связаться с оператором CMD Collectibles’ Customer Support по электронному адресу support@cmfgdirect.com.
Фигурку Collector's Aegis в этом году будут рассылать двумя партиями — в августе и в ноябре. Доставка Collector's Baby Roshan будет осуществлена только после проверки качества продукции. Сроков отправки второй фигурки компания не называет.
В мае пользователи reddit пожаловались на качество фигурки Collector's Baby Roshan, которую они получили за 2 тыс. уровней в Боевом пропуске к The International 2017. В комментариях к записи статуэтку сравнили с игрушками из Happy Meal в McDonald's. Представители Valve извинились перед игроками и пообещали заменить статуэтки на более качественные. Компания также пообещала, что впредь будет лучше контролировать процесс производства фирменных сувениров.
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