Valve начала принимать заявки на коллекционные фигурки за уровни Боевого пропуска

Valve создала на сайте Dota 2 специальную страницу, на которой можно подать заявку на получение сувенирных фигурок Collector's Aegis и Collector's Baby Roshan. Для первого сувенира необходимо иметь Боевой пропуск с 1 тыс. уровней и выше, а для фигурки Baby Roshan — с 2 тыс. уровней и выше.

На регистрационной странице нужно привязать свой аккаунт Steam, а также заполнить форму с личными данными и адресом, куда нужно доставить фигурки. Зарегистрироваться нужно до окончания времени действия The International 2018 Battle Pass — 20 сентября 2018 года.

Если вы захотите изменить адрес доставки после регистрации, то вам нужно будет связаться с оператором CMD Collectibles’ Customer Support по электронному адресу support@cmfgdirect.com.

Фигурку Collector's Aegis в этом году будут рассылать двумя партиями — в августе и в ноябре. Доставка Collector's Baby Roshan будет осуществлена только после проверки качества продукции. Сроков отправки второй фигурки компания не называет.

В мае пользователи reddit пожаловались на качество фигурки Collector's Baby Roshan, которую они получили за 2 тыс. уровней в Боевом пропуске к The International 2017. В комментариях к записи статуэтку сравнили с игрушками из Happy Meal в McDonald's. Представители Valve извинились перед игроками и пообещали заменить статуэтки на более качественные. Компания также пообещала, что впредь будет лучше контролировать процесс производства фирменных сувениров.