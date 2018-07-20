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Установят новые ворота: здание самарского коммерческого клуба доведут до ума
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Установят новые ворота: здание самарского коммерческого клуба доведут до ума 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
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В Самаре продолжат реставрировать коммерческий клуб на улице Куйбышева, 104. В качестве инициатора ремонтных работ выступила дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Сейчас специалисты объявили конкурс на портале госзакупок и принимают заявки от потенциальных подрядчиков. Стартовая цена аукциона — 5 842 320 рублей.
В 1871 году братья Мясниковы построили четырехэтажное здание в Самаре. В 1874 году на Куйбышева, 104 разместили канцелярию губернатора. С 1878 года и до революции 1917-го — коммерческий клуб и несколько магазинов, среди которых был книжный. С 1919 по 1936 год архитектурный памятник стал оплотом театральных артистов, а в годы войны там разместили Наркомат обороны. После в здание переехал Куйбышевский областной военный комиссариат.
— В коммерческом клубе отреставрируют кирпичную кладку фасада и установят стальные решетки на вентиляцию. На прилегающей территории заменят асфальт, бордюры и пешеходные дорожки. Кроме того, у здания появятся новые металлические ворота, — сообщается в официальном опубликовании.
По условиям контракта, подрядная организация должна выполнить ремонтные работы до 20 декабря 2018 года. Финансировать реставрацию клуба будут из федерального бюджета.
Здание на Куйбышева, 104 начали приводить в порядок еще в 2013 году. Но работы пришлось прекратить из-за проблем с подрядчиком. Ремонт возобновили только в 2017 году. Восстановлением памятника архитектуры занимались представители компании «Архитектподряд», реставрировавшей самарский костел. Работы завершили в мае. Их стоимость оценили в 130 миллионов рублей.
Отреставрированный клуб передали Самарскому государственному институту культуры. Здесь расположится межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль».
На первом этаже здания планируют разместить кафе, на втором и выше — помещения для репетиций и занятий, на третьем и четвертом — залы-трансформеры. В комплексе будут проходить спектакли и концерты, вернисажи, перформансы и модные показы.
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