«Чтобы не стали закоренелыми преступниками»: Пономарёв о росте подростковой преступности в Зауралье

Юрий Пономарёв, заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе, приехал в Курган , чтобы подвести итоги работы ведомства.

— Официальная задолженность по зарплате в вас ноль. Но есть 98 миллионов латентной задолженности по предприятия банкротам. В целом есть снижение роста уголовных преступлений, но нас несколько настораживает рост преступлений, совершённых несовершеннолетними, на 30%. Нужно принять меры, чтобы в дальнейшем эти подростки не стали закоренелыми преступниками, — отметил Пономарёв.

Он положительно оценил работу областного надзорного ведомства и сравнил Зауралье с Тюменской областью , где в ходе своей недавней поездки сделал акцент на проблемах дольщиков и экологии — в Курганской области последняя проблема с дольщиками «Речелстроя» разрешена.

Прокурорам, которые он работает на местах, он посоветовал помогать людям, даже если их положение безвыходное.

— Нужно не просто формально, но способствовать в решении проблем всей душой, без чванства и чёрствости. Даже там, где нельзя помочь, нужно выслушать, поговорить с человеком, чтобы он ушёл без злобы в душе, — добавил гость.

После коллегии Юрий Пономарёв отправится в Шадринск, где сам проведёт приём граждан.