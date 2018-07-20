«Чтобы не стали закоренелыми преступниками»: Пономарёв о росте подростковой преступности в Зауралье 

Юрий Пономарёв отправится в Шадринск, где проведёт приём граждан
Юрий Пономарёв, заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе, приехал в Курган, чтобы подвести итоги работы ведомства.
— Официальная задолженность по зарплате в вас ноль. Но есть 98 миллионов латентной задолженности по предприятия банкротам. В целом есть снижение роста уголовных преступлений, но нас несколько настораживает рост преступлений, совершённых несовершеннолетними, на 30%. Нужно принять меры, чтобы в дальнейшем эти подростки не стали закоренелыми преступниками, — отметил Пономарёв.
Он положительно оценил работу областного надзорного ведомства и сравнил Зауралье с Тюменской областью, где в ходе своей недавней поездки сделал акцент на проблемах дольщиков и экологии — в Курганской области последняя проблема с дольщиками «Речелстроя» разрешена.
Прокурорам, которые он работает на местах, он посоветовал помогать людям, даже если их положение безвыходное.
— Нужно не просто формально, но способствовать в решении проблем всей душой, без чванства и чёрствости. Даже там, где нельзя помочь, нужно выслушать, поговорить с человеком, чтобы он ушёл без злобы в душе, — добавил гость.
После коллегии Юрий Пономарёв отправится в Шадринск, где сам проведёт приём граждан.