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Дело ростовской ОПГ, отмывшей 1,5 млрд руб, передано в суд
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Дело ростовской ОПГ, отмывшей 1,5 млрд руб, передано в суд 

Деловое сообщество 2 часа назад
Дело организованной преступной группировки из Ростова-на-Дону, которая вывела 1,5 млрд руб в теневой сектор экономики, передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Обвиняемые, среди которых директор организации по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных жителей донской столицы, согласно версии следствия, открыли 20 подконтрольных компаний и 14 ИП, а затем пользовались их реквизитами для заключения фиктивных сделок. Услуги при этом не оплачивались, компании использовались в качестве посредников для обналички средств. Полученный доход преступников составил 38 млн руб. В ходе расследования в 14 банках Ростова были наложены аресты на 45 расчетных счетов.
Теперь злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф до 1 млн руб.
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