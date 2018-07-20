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Тепличный комплекс стоимостью 9 млрд руб. построят в Луховицах в 2022 г.
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Тепличный комплекс стоимостью 9 млрд руб. построят в Луховицах в 2022 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Луховицах будет построен тепличный комплекс за 9 млрд руб., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«ООО «Луховицкие овощи» осуществляет строительство тепличного комплекса в Луховицах. Стоимость реализации данного проекта, который планируется завершить в 2022 г., составит порядка 9 млрд руб. Проект планируется реализовать в четыре этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2019 г. Запуск всех мощностей предприятия позволит создать до 650 мест приложения труда для жителей Подмосковья», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
По словам главы регионального Минстроя, Московская область обладает значительным потенциалом для развития агропромышленного комплекса. Строительство современных сельскохозяйственных предприятий позволяет не только увеличить число рабочих мест для жителей региона, но и круглогодично обеспечивать население региона экологически чистой продукцией, тем самым укрепляя продовольственную безопасность Подмосковья.
«Так, в настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 млн кв. м», — отметил Р. Тагиев.
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