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Как оценили качество связи в Нижнем Новгороде болельщики из разных стран?
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Как оценили качество связи в Нижнем Новгороде болельщики из разных стран? 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
15 июля прозвучал последний свисток финального матча Чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженные чемпионы мира — французы с размахом отмечали свою победу. Мы все искренне радовались за победителей. Но особенно хочется отметить радость за нашу страну, за города, которые принимали Чемпионат. Много лет мы все ждали Чемпионата Мира по футболу в России. Вся страна готовилась к приему тысяч болельщиков — возводились новые и реставрировались уже построенные стадионы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, гостиницы. В последние несколько месяцев города участники ЧМ преобразились до неузнаваемости. Жители многих городов отмечают, насколько улучшилась инфраструктура — построены новые дороги, открыты новые прогулочные зоны, прошло масштабное озеленение городов.
Помимо городской инфраструктуры важным составляющим, по которому иностранцы оценивали пребывание в том или ином городе во время ЧМ, является качество мобильной связи. Как сотовые операторы готовились к массовому прибытию болельщиков и туристов? На примере одного из сотовых операторов мы посмотрели, какая работа была проведена и как была загружена сеть во время матчей в Нижнем Новгороде.
На территории нового стадиона «Нижний Новгород», сотовый оператор Билайн развернул 133 сектора, а на подходах к стадиону построено 18 секторов. На сети развернута новая линейка оборудования Ericson. Оборудование позволяет с помощью технологии carrier aggregation объединить разные диапазоны частот в стандарте 4G. В результате абонент получает большую скорость мобильного интернета. Для того, чтобы были покрыты все уголки стадиона, применена DAS — пассивная антенная распределительная система, которая дает 100%-е покрытие даже самых закрытых участков. Оборудование оператора было развернуто в рекордно короткие сроки, меньше месяца ушло на всю установку. Была проделана огромная работа, чтобы во время самых главных событий все 45 000 болельщиков могли беспрепятственно выкладывать фото и видео легендарных футболистов и матчей, которые вошли в мировую историю.
В Нижнем Новгороде состоялось 6 матчей, во время которых было совершено более 95 тыс. звонков общей длительностью почти 2000 часов. Особенно активно болельщики были во время матча 1/8 финала между сборными Дании и Хорватии. В этот день дата трафик составил почти 800 Gb, что составляет около 30% от общего трафика за время всех матчей в Нижнем Новгороде.
Помимо главной арены, оператор не обошел улучшение связи на официальной фан зоне. Здесь было проведено расширение технической ёмкости сети, что позволило успешно выдержать нагрузку в ходе Чемпионата. Площадка фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде работала с 14 июня по 15 июля, и за это время здесь побывало большое количество туристов и, конечно, самих нижегородцев.
Как мы видим, главные места посещения гостей Нижнего Новгорода надежно были укреплены новыми базовыми станциями и оборудованием. Оператор проделал колоссальную работу, чтобы болельщики могли не только сами восхищаться красотами мирового футбола, но и делится впечатлениями со своими друзьями за сотни тысяч километров.
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