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Повышение пенсионного возраста: синусоида Скворцовой и голый землекоп
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Повышение пенсионного возраста: синусоида Скворцовой и голый землекоп 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Поразительно, какую только фигню не готовы ляпнуть взрослые и вроде как образованные люди, когда сверху приказано: во что бы то ни стало продавить пенсионную реформу.
По этому поводу наговорено уже столько глупостей, что даже на краткий обзор у нас не хватит места. Ну, например, в Минздраве заявили, что неработающие пенсионеры склонны к пьянству, забыв уточнить, откуда у них столько денег на «Боярышник». А глава ведомства Вероника Скворцова пошла дальше всех и прям-таки шокировала: оказывается, мы все запросто можем прожить до 120 лет. Полагаю, особенно если платить пенсию начнут лет со 100 — тогда точно заживем со страшной силой. Тупо из вредности.
«Жизнь как биологическое явление очень напоминает синусоиду, — на голубом глазу заявила чиновница. Надеюсь, все знают, как выглядит на графике данная тригонометрическая функция. — Есть период детства, потом активная зрелость, биологическое старение… Увеличение продолжительности… в биологическом понимании это расширение всей синусоиды». Видимо, урок алгебры, на котором синусоида ушла в минус, г-жа Скворцова прогуляла. Ну ладно, проболела. Вообще, типичный случай, когда представитель власти пытается оперировать умными словами с целью придать речи мудроту и значимость. На деле sin х = 0.
В природе действительно встречаются различные возрастные аномалии. Например, африканский грызун голый землекоп спокойно живет до 30 лет. Хотя при его размерах — с крысу — полагается не больше пяти. Будь он размером с человека, жил бы, сколько пророчит Скворцова и даже больше. Правда, голые землекопы ничего не знают про российских чиновников. Возможно, в этом их секрет.
Слушайте, а давайте все будем, как голые землекопы. Вот просто им назло! Вот как пел классик: «Палка перегнулась — я буду жить долго». Просто интересно, что чиновники запоют по этому поводу.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «О чем „поет“ Скворцова».
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