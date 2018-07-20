МВФ не считает, что Brexit серьезно навредит экономике Евросоюза

Фонд также предупредил, что если Германия не сможет сократить большой профицит внешней торговли, то это может повлечь за собой протекционистские меры со стороны торговых партнеров. Доказательством этому служат недавние пошлины на европейские сталь и алюминий, введенные США

МВФ провел анализ последствий Brexit впервые с июня 2016 года и пришел к выводу, что Великобритания пострадает больше, чем остальные страны блока, хотя разрушение торговых, финансовых и миграционных связей не пойдет на пользу никому.

"Высокая степень интеграции между еврозоной и Великобританией позволяет утверждать, что от Brexit не выиграет никто", — сообщили в фонде.

Условия выхода Великобритании из ЕС, запланированного на март 2019 года, до сих пор остаются неопределенными, так как британский премьер-министр Тереза Мэй не может сгладить противоречия внутри своей правящей Консервативной партии

"Мы крайне обеспокоены, — заявил Махмуд Прадхан, заместитель главы Европейского департамента МВФ. — Сроки уже поджимают, а никакой ясности (по поводу Brexit) не появилось".

Экономисты МВФ изучили два сценария возможной сделки по Brexit. Первый сценарий предусматривает заключение соглашения о свободной торговле с ЕС, в рамках которого пошлины на товары остаются нулевыми, тогда как прочие торговые издержки «умеренно» возрастают. Кроме того, экспорт финансовых услуг из Великобритании в ЕС снижается «примерно» на 40%.

При реализации второго сценария Великобритания покидает ЕС без подобного соглашения, и торговые отношения сторон с этого момента регулируются правилами Всемирной торговой организации . В этом случае пошлины возрастут, тогда как торговые издержки будут в два раза выше по сравнению с тем, что было бы при первом сценарии.

В МВФ подсчитали, что при первом сценарии, который воспринимается как «оптимистичный», ущерб для экономики ЕС будет крайне мал. При втором, «пессимистичном» сценарии экономика блока может за 5-10 лет потерять 1,5% ВВП.

Потери отдельных членов ЕС могут быть гораздо более существенными. Ирландия имеет самые близкие экономические связи с Великобританией и может утратить 2,5% ВВП при оптимистичном сценарии и почти 4% при пессимистичном. МВФ опубликует подсчеты по потенциальным потерям Великобритании в сентябре, но уже известно, что они будут выше, чем у Ирландии.

В ирландском правительстве по-прежнему надеются, что соглашение между ЕС и Великобританией все-таки будет достигнуто, и таможенные проверки на границе с Северной Ирландией будут не нужны. Тем не менее, в среду стало известно, что Ирландия расширит штат сотрудников своих портов и аэропортов на 1000 человек, чтобы справиться с возможными новыми таможенными требованиями, связанными с Brexit.

В МВФ также сообщили, что еврозона уже могла пройти пик экономического роста, и призвали Европейский центральный банк сохранять осторожность при сворачивании денежно-кредитного стимулирования. В фонде отметили, что некоторые страны валютного союза имеют «избыточный» профицит внешней торговли. В частности, положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии в 2017 году достигло 8% от ВВП, а у Нидерландов этот показатель составил почти 10% от ВВП.

"Если ситуация не изменится, то можно ожидать протекционистских мер со стороны торговых партнеров, что повлечет за собой тяжелые экономические и политические последствия", — предупредили в МВФ.

По мнению фонда, немецкому правительству следует нарастить свои капиталовложения и стимулировать повышение заработных плат.