В ямальских сёлах и посёлках капитально отремонтируют ФАПы и амбулатории

Ямало-Ненецком автономном округе началась реализация указа президента №204, особое внимание уделят ремонтам врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах и посёлках с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек.

С начала лета первичные осмотры провели уже на 13 таких объектах: 5 амбулаторий и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершить капитальный ремонт на них планируют до 2020 года включительно.

Тарко-Сале и Муравленко. Кроме того, часть ремонтов пройдут в пяти детских поликлиниках, по ним в этом году уже провели первичные осмотры, сейчас разрабатывают технические задания на проектирование капремонта. Поликлиники расположены в Пуровском и Надымском районах, а также в городах Салехард

Сейчас в стадии капитального ремонта находятся 49 объектов госсобственности округа, в этом году из окружного бюджета выделено для этого 625 млн рублей. Государственным заказчиком выступает дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

«Как всегда значительная часть капремонтов придётся на сферу здравоохранения, в этом году капитально отремонтируем 17 объектов на сумму чуть более 330 миллионов рублей. Крупные ремонты пройдут в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, отремонтируют объекты в больничном городке Салехарда, в посёлках Лимбяяха и Харп . Это самые значимые и большие по бюджету. Также, исполняя указ президента РФ, уже сейчас идет подготовка к ремонту объектов здравоохранения в сельской местности, на некоторых работы начнём уже в этом году», — отметил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев

Ремонты объектов медицины на селе охватят обширные территории округа, — сообщает пресс-служба главы региона. В планах заказчика отремонтировать амбулатории в посёлках Пурпе-1 и Пуровск, амбулаторию в селе Кутопьюган, фельдшерские пункты в посёлках Лонгъюган и Нори Надымского района, медицинский пункт в посёлке Сюнай-Сале Ямальского района и другие.

Всего по округу на 31 объекте производятся строительно-монтажные работы, на 18 идёт подготовка к предстоящему ремонту: проектирование и инженерные изыскания. На пяти объектах с начала года капитальные ремонты уже завершены, среди них — резервный родильный дом в городе Надыме , где строители заменили стеновые панели, а также больница на 35 мест в посёлке Пангоды Надымского района.

Также в регионе отремонтируют восемь объектов образования, пять объектов социальной политики и четыре объекта культуры.