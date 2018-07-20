Депутаты Госдумы ищут солдат Великой Отечественной

Принимаются идеи из всех регионов

В частности, по словам парламентария, изменения необходимо внести в Федеральный закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества, в Водный и Лесной кодексы и в ряд других документов. Бикбаев считает, что надо не только наделить соответствующими полномочиями, но и прописать более чёткую и жёсткую ответственность местных органов власти, на балансе которых чаще всего находятся места захоронений. Кроме того, необходимо доработать механизм участия муниципалитетов в благоустройстве мемориалов, памятников и других захоронений. А в Водном и Лесном кодексах — конкретизировать условия, необходимые для проведения поисковых работ.

«До 3 декабря мы соберём предложения из регионов по усовершенствованию действующего законодательства и проведём тематический «круглый стол», чтобы обсудить их со всеми заинтересованными сторонами, включая органы исполнительной власти, а затем вынесем их на рассмотрение Государственной Думы», — сказал Бикбаев. Все имеющиеся у поисковиков идеи и предложения парламентарий предлагает направлять в Государственную Думу на его имя.

Война не закончена — у нас по-прежнему несколько миллионов пропавших без вести

День неизвестного солдата, установленный Государственной Думой в 2014 году, — наверное, одна из важнейших памятных дат в нашей истории. Больше 73 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, а, по разным оценкам, в России до сих пор числятся пропавшими без вести от двух с половиной до четырёх миллионов человек. Об этом рассказала на пресс-конференции ответственный секретарь «Поискового движения России», председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева

Как говорил генералиссимус Суворов, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Просьбы помочь найти пропавших без вести бойцов, узнать судьбу отца, деда, прадеда продолжают идти и идти. Ежегодно удаётся обнаруживать более 20 тысяч останков советских солдат и определять около одной тысячи имен погибших, но, как легко подсчитать, с такими темпами работы у отечественных поисковиков впереди даже не на годы, а на десятилетия.

Экспедиция «Аджимушкай»

Также на пресс-конференции говорили о проблемах, из-за которых часто не удается установить судьбы погибших защитников Отечества. В частности, Ильдар Бикбаев, имеющий за плечами большой опыт поисковой работы, рассказал о том, что большинство донесений во время войны заполнялись на слух, и из-за этого в них часто искажались фамилии бойцов, особенно если они были неславянского происхождения. Постоянно возникают разночтения и при работе с немецкими архивными документами. Так, например, Хисматуллин в немецких документах превращается в Кисматуллина, Тимербулатов в Димербулатова и т. д. и т.п. А в итоге досье на этих людей оказываются на совсем других архивных полках.

В Крыму Бикбаев примет участие в традиционной поисковой военно-исторической экспедиции в Аджимушкае, которая работает уже 46 сезонов подряд начиная с 1972 года. Как рассказал её руководитель, председатель Совета крымского регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Симонов , главная задача поисковиков — установить имена всех бойцов героического подземного гарнизона. По словам историка, по последним оценкам, в обороне Аджимушкайских каменоломен принимали участие около пяти-шести человек, пока известны имена около половины из них, а полное социально-демографическое описание есть и вовсе всего на 200 человек.

Дорога к обелиску

В свою очередь, по информации Елены Цунаевой, сейчас в России реализуется сразу несколько важных проектов. Один из них — «Судьба солдата». В его рамках в 44 регионах страны открыто 100 общественных приёмных, которые собрали более двух тысяч заявок на установление судеб защитников Отечества. В прошлом году международная конференция «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» собрала более ста участников из 11 государств.

В ходе реализации проекта «Дорога к обелиску» поисковики изучают информацию, указанную на воинских захоронениях, сверяют данные архивов и паспортов захоронений, приводят в порядок заброшенные обелиски. Проект «Вернуться из плена» заключается в изучении судеб советских солдат, попавших в годы войны в фашистский плен. Проект «Небо родины» объединяет информационные, методические и организационные ресурсы, которые занимаются поиском пропавших самолетов.

А все вместе они приближают окончательное завершение Великой Отечественной войны — в суворовском понимании.