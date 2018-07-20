Ещё
В Тюмени заменили плиты на набережной из-за превышения радиационного фона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени заменили плиты на набережной из-за превышения радиационного фона 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Часть гранитных плит и бордюров на набережной в Тюмени заменили из-за превышения радиационного фона, сообщает в пятницу региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее эксперты Роспотребнадзора вместе с представителями главного управления строительства области провели обследование гранитной набережной реки Тура в Тюмени после обращения местных жителей. На пяти участках были обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня. Отмечается, что опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные «находки» не несут. Однако главный государственный санитарный врач по Тюменской области выдал предписание главному управлению строительства Тюменской области о замене плит.
"Главным управлением строительства Тюменской области во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо на набережной Тюмени заменены гранитные плиты с повышенной эффективной удельной активностью природных радионуклидов", — говорится в сообщении.
После замены строительных материалов проведен радиационный контроль с измерением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на набережной реки Тура на участках, где ранее были обнаружены локальные радиационные загрязнения, а также гамма-фон на прилегающей территории.
В соответствии с экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и протоколом измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности — в пешеходной зоне объекта, на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры города Тюмень — не превышает предельно допустимые уровни, уточняет управление Роспотребнадзора.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России208
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1248
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море132
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение