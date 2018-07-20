Хусаинов: «VAR — не истина в последней инстанции»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался об использовании системы видеоповторов (VAR) в футболе.

"Система VAR — не истина в последней инстанции. Те, кто сидит за мониторами, должны в разы быстрее принимать решения, обладать реакцией на нарушения, должны не только прекрасно разбираться в правилах игры, но и в духе самой игры. Нарушение нарушению рознь.

Если оно за оборону, то есть оно нужно для того, чтобы остановить развитие атаки, это одно дело, его не надо фиксировать. А если это в пользу нападения, то подождите, там еще более серьезным может быть фол, поэтому VAR нужно применять в исключительных случаях", — сказал Хусаинов.

Напомним, что система VAR была использована на чемпионате мира-2018.