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«Это шок»: голая 155-килограммовая фотографировалась в ванной с сыном
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«Это шок»: голая 155-килограммовая фотографировалась в ванной с сыном 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Американская plus-size модель Тесс Холлидей в очередной раз шокировала интернет-аудиторию. На своем канале в Instagram она опубликовала неоднозначное фото.
На снимке 33-летняя дама, имеющая рост 160 сантиметров и вес 155 килограммов, предстала перед обществом в полностью обнаженном виде. Но не это поразило публику, а то, что на фото Тесс сидит в ванной вместе со своим сыном Боуи. При этом позу модели трудно назвать целомудренной.
— У меня есть татуировка на ноге, которая не должна промокнуть, поэтому ногу пришлось задрать — но, эй, я может быть и толстая, но гибкая. Эта фотография не тешит мое самолюбие, но мне все равно. Я горжусь своим телом, — написала Тесс Холлидей.
Подписчики в пух и прах разнесли публикацию.
— Что за уродская нога.
— Она просто решила помыть ребенка прежде чем приготовить его на ужин. мальчик, беги пока она не съела тебя. Да, пожалуйста, продолжай гордиться своим болезненным ожирением. Мы все знаем, что это просто полное отсутствие самоконтроля. Ты этому хочешь научить своих детей, прежде чем умереть от сердечного приступа до того, как тебе исполнится 35 лет?!
— Ужас! Мальчик не должен находиться в ванной с обнаженной женщиной, даже если это его мама. Тем более, когда она так задирает ногу. Попахивает педофилией, — написали комментаторы.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что несладкая газированная вода провоцирует ожирение.
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