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155-килограммовая модель Тесс Холлидей принимает ванну с сыном полностью голая
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155-килограммовая модель Тесс Холлидей принимает ванну с сыном полностью голая 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой крупной моделью plus-size в мире, поделилась очень откровенным кадром.
Cамая полная модель в мире Тесс Холлидей совершенно не стесняется своей фигуры и часто выкладывает в свой Instagram провокационные кадры. В этот раз plus-size дива не изменила себе и опубликовала весьма противоречивый снимок.
Девушка принимает ванну со своим 2-летним сыном абсолютно голая и в очень странной позе.
Оказывается, Тесс часто принимает ванну с детьми, но в этот раз она сделала новое тату, которое еще нельзя мочить. Именно поэтому девушка задрала ногу вверх. «Я могу бы быть толстой, но я гибкая», — пояснила мать двоих детей.
Холлидей не стала дожидаться комментариев хейтеров и сразу обозначила свою позицию:
А как ты относишься к столь откровенным фото?
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Фото:Instagram
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