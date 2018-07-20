155-килограммовая модель Тесс Холлидей принимает ванну с сыном полностью голая 

33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой крупной моделью plus-size в мире, поделилась очень откровенным кадром.
Cамая полная модель в мире Тесс Холлидей совершенно не стесняется своей фигуры и часто выкладывает в свой Instagram провокационные кадры. В этот раз plus-size дива не изменила себе и опубликовала весьма противоречивый снимок.
Девушка принимает ванну со своим 2-летним сыном абсолютно голая и в очень странной позе.
Оказывается, Тесс часто принимает ванну с детьми, но в этот раз она сделала новое тату, которое еще нельзя мочить. Именно поэтому девушка задрала ногу вверх. «Я могу бы быть толстой, но я гибкая», — пояснила мать двоих детей.
Холлидей не стала дожидаться комментариев хейтеров и сразу обозначила свою позицию:
А как ты относишься к столь откровенным фото?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram