Белорусские студенты выбирают труд на каникулах

Белорусские студенты вышли на работу. В Минске открыли городскую молодежную стройку. На объекте работают в том числе и россияне. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко о трудовых буднях студентов.

Трудовые путевки под торжественную музыку. Тридцать студентов надели каски и отправились на стройку. Владислав учится в техническом университете на инженера. Студотряд для него возможность увидеть стройку изнутри.

«Ощутить на себе всю эту тяжесть, труд. Ну, и потом, чтобы стать хорошим руководителем, и толково, и умело управлять своими подчиненными», — говорит студент Белорусского национального технического университета Владислав Сидоренко.

Вместе с белорусами трудятся студенты из Санкт-Петербурга . Они будущие экономисты. Но говорят: физической работы не боятся.

«Навыки есть, еще от родителей переданы, так сказать, так что у нас уже есть опыт, мы прошли определенную школу. У нас и трудовые вахты были в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области . Так что у нас есть навыки и мы готовы работать», — заверил командир студенческого отряда Санкт-Петербурга Никита Бельдянов.

Вяжут арматуру, распиливают блоки, убирают строительный мусор. Помогают возводить студенческую деревню. Здесь же будут жить и спортсмены во время II Европейских игр. Это общежитие нужно сдать к Новому году. Поэтому любой помощи рады.

«Сегодня выполняются все виды работ, значит, заканчивается кладка стен, ведутся фасадные работы, сантехнические, электрические, отделочные работы, то есть весь комплекс, все вовлечены в работу. И постепенно наращивается мощность», — отметил заместитель генерального директора стройтреста Николай Дубинко.

Всего в Минске во время летних каникул работают более 4 тысяч студентов. Осваивают разные профессии.

«Работа по заключению договоров и трудоустройству нашей молодежи еще продолжается. Конечно же, основное направление в этом году у нас это сервисное направление, сервисные отряд, это работа на производстве, это работа в сфере торговли и услуг. Также сохраняет свои позиции строительное направление», — заявил первый секретарь Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич.

Труд на каникулах выбирают все больше студентов. Это и новые друзья, и опыт, и неплохие заработки. За месяц на стройке можно получить около 500 долларов.

Некоторые белорусские студенты отправятся работать в Россию . В Санкт-Петербурге студотрядовцы будут трудиться в Царском Селе. Они помогут в реставрации императорского дворца.

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