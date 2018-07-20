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Башкирия признана регионом с высоким индексом социального благополучия
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Башкирия признана регионом с высоким индексом социального благополучия 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии принял участие в круглом столе, посвящённом социальным и социолого-управленческим ресурсам. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, с докладами выступили крупные учёные-социологи России.
По словам доктора социологических наук Александра Тихонова, Башкирия является территорией с высоким индексом социального благополучия. По данным исследования Центра социологии управления и социальных технологий Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, социальное самочувствие в республике лучше, чем в других регионах. Согласно результатам механизма сбора обратной социальной связи, жители Башкирии высоко оценивают возможности найти работу, сферу ЖКХ, состояние дорожного хозяйства и другие экономические, социальные и культурные аспекты. Данные показатели были оценены выше, нежели в других субъектах РФ.
— Наши встречи с учеными-социологами РАН стали системными. Разработка региональной составляющей национальных проектов невозможна без активного участия научного сообщества. Сегодня мы это понимаем: без науки мы двигаться вперед не можем, — сказал Рустэм Хамитов.
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