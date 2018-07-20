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КСК «Зенит» безвозмездно отдал земельный участок рядом с ЛД «Ижсталь» в собственность Удмуртии
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КСК «Зенит» безвозмездно отдал земельный участок рядом с ЛД «Ижсталь» в собственность Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Культурно-спортивный комплекс „Зенит“ безвозмездно отдал земельный участок рядом с ледовым дворцом „Ижсталь“ в собственность Удмуртии. Речь идет о земле, на которой сейчас располагается в том числе парковка напротив первого корпуса УдГУ.
Соответствующее распоряжение, в котором говорится о двух участках общей площадью 12,4 тыс. кв. м., разместили на сайте кабинета министров республики.
»Принять предложение акционерного общества «Культурно-спортивный комплекс „Зенит“ о безвозмездной передаче в собственность Удмуртской Республики земельных участков согласно приложению», — говорится в документе.
Также в документе сказано, что имущество в дальнейшем будет предоставлено ледовому дворцу «Ижсталь» в бессрочное пользование. Кадастровая стоимость участков оценивается в более чем 40 млн рублей.
Речь идет о земельном участке под номером 582  Напомним, ранее первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин высказал недовольство тем, как предоставлялась земля спортивному комплексу «Зенит».
«Есть ряд юридических коллизий как земля передавалась в собственность этим кортам, и как она передавалась некоторыми лицами, находящимися в правлении культурно-спортивного комплекса «Зенит» или Минспорте, самим себе под эти корты. Есть вещи (связанные — прим. ред.) с тем, что они не соблюдают взятые на себя обязательства по возведению там объекта. Либо мы с коллегами договоримся, и они построят то, под что землю брали, либо будем расторгать договор и приводить туда другого инвестора», — сказал Александр Свинин в середине июня на встрече с журналистами.
Отметим также, что к 2020 году власти республики намерены благоустроить территорию около ледового дворца. По их планам, реконструкция должна пройти в несколько этапов.
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