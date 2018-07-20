WP: Starbucks откроет в Вашингтоне первую в США кофейню для глухонемых и слабослышащих

ВАШИНГТОН, 20 июля. / ТАСС /. Сеть кофеен Starbucks планирует открыть свое первое на территории США кафе, которое адаптировано для глухонемых людей, а также предоставит возможность трудоустройства для этой категории граждан в заведении. Об этом сообщила в четверг газета Washington Post.

Предполагается, что кофейня будет открыта к октябрю, и к этому времени компания рассчитывает нанять от 20 до 25 глухонемых или слабослышащих людей, которые свободно владеют языком жестов. Дизайн интерьера заведения будет выполнен глухонемым художником, а на фартуках сотрудников с ограниченными возможностями будет отображено название сети при помощи языка жестов. Слышащие сотрудники, которые владеют языком жестов, будут отмечены специальными значками на униформе.

Как пояснили представители компании, заказы посетителей будут отображаться на специальных больших экранах, об их выполнении будет сообщаться на них же. К слову, обычная практика заведений Starbucks предполагает устное уведомление о готовности напитков или блюд.

"Это исторический момент на пути Starbucks к объединению сообщества глухонемых и слабослышащих людей, их найму и взаимодействию с ними, и мы продолжим искать любые возможности, чтобы становиться более доступными и гостеприимными для всех", — отметила вице-президент компании по ретейлу в США Розанн Уильямс. «Первая кофейня Starbucks, в которой используют язык жестов, может продемонстрировать другим корпорациям, что задействование глухонемых людей пойдет на пользу бизнесу и позволит увеличить свою долю на рынке», — добавила она.

Отмечается, что в настоящее время в компании Starbucks по всему миру заняты порядка 200 глухонемых или слабослышащих людей, которые работают в кофейнях, на фабриках по обжарке кофе и региональных представительствах компании в разных уголках мира.