В России может появиться собственный индекс активного долголетия 

Сегодня пройдет первое заседание совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в котором будет председательствовать вице-премьер РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова. Члены совета намерены предложить вице-премьеру инициировать разработку концепции активного долголетия — идеологического проекта, который может стать «элементом формирования госполитики в сфере демографии».
Члены совета отмечают, что сейчас прирост населения осуществляется не столько за счет рождаемости, сколько за счет увеличения продолжительности жизни.
Как пояснила "Коммерсанту" член совета, директор Института соцполитики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, «когда появились страны, в которых продолжительность жизни перешагнула за 70 лет, они инициировали процесс создания такой концепции».
Так, в 2012 году эксперты под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и гендирекции Еврокомиссии по вопросам занятости, соцполитики и интеграции разработали «Индекс активного долголетия» — инструмент оценки политики стран в этой области. Он включает показатели по занятости, вовлеченности в жизнь общества (семья, общественная деятельность), независимости, здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды».
ВШЭ, по словам Л. Овчаровой, на волонтерских началах измеряет эти показатели в России. Она отметила, что Россия проигрывает европейским странам «по психологическому благополучию» пожилых людей, «уровню здравоохранения для пожилых», занятости, независимому проживанию, участию в жизни общества, в добровольческих видах деятельности, но выигрывает по уровню образования и уровню «ухода за детьми и внуками».
По мнению членов совета, российский индекс активного долголетия мог бы стать официальным инструментом, заложенным в концепцию активного долголетия, который бы показывал, «где есть пробелы и куда нужно в большей степени инвестироваться, чтобы достигать прогресса». При этом индекс рекомендуется модернизировать с учетом российских реалий.
Как сказала Л. Овчарова, совету и вице-премьеру предложат создать рабочую группу, которая бы адаптировала концепцию активного долголетия, и положить эту концепцию в основу мероприятий, которые будут направлены на пожилых в рамках нацпроекта по демографии.
"Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей людей старшего поколения, но и на создание условий для активного участия их в профессиональной, социальной общественной жизни", — прокомментировала «Ъ» предложения совета Т. Голикова. Она также отметила, что федеральный проект «Старшее поколение» «будет включать как приведение в соответствие социальной инфраструктуры, так и внедрение современных международных принципов поддержки пожилых граждан и продления их здоровой жизни».