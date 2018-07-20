В России может появиться собственный индекс активного долголетия

Сегодня пройдет первое заседание совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в котором будет председательствовать вице-премьер РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова . Члены совета намерены предложить вице-премьеру инициировать разработку концепции активного долголетия — идеологического проекта, который может стать «элементом формирования госполитики в сфере демографии».

Члены совета отмечают, что сейчас прирост населения осуществляется не столько за счет рождаемости, сколько за счет увеличения продолжительности жизни.

Так, в 2012 году эксперты под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и гендирекции Еврокомиссии по вопросам занятости, соцполитики и интеграции разработали «Индекс активного долголетия» — инструмент оценки политики стран в этой области. Он включает показатели по занятости, вовлеченности в жизнь общества (семья, общественная деятельность), независимости, здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды».

ВШЭ, по словам Л. Овчаровой, на волонтерских началах измеряет эти показатели в России. Она отметила, что Россия проигрывает европейским странам «по психологическому благополучию» пожилых людей, «уровню здравоохранения для пожилых», занятости, независимому проживанию, участию в жизни общества, в добровольческих видах деятельности, но выигрывает по уровню образования и уровню «ухода за детьми и внуками».

По мнению членов совета, российский индекс активного долголетия мог бы стать официальным инструментом, заложенным в концепцию активного долголетия, который бы показывал, «где есть пробелы и куда нужно в большей степени инвестироваться, чтобы достигать прогресса». При этом индекс рекомендуется модернизировать с учетом российских реалий.

Как сказала Л. Овчарова, совету и вице-премьеру предложат создать рабочую группу, которая бы адаптировала концепцию активного долголетия, и положить эту концепцию в основу мероприятий, которые будут направлены на пожилых в рамках нацпроекта по демографии.

"Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей людей старшего поколения, но и на создание условий для активного участия их в профессиональной, социальной общественной жизни", — прокомментировала «Ъ» предложения совета Т. Голикова. Она также отметила, что федеральный проект «Старшее поколение» «будет включать как приведение в соответствие социальной инфраструктуры, так и внедрение современных международных принципов поддержки пожилых граждан и продления их здоровой жизни».