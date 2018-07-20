Чиновников Пермского края проверят на детекторе лжи

По информации издания, проверку на полиграфе пройдут и действующие сотрудники, и соискатели. В список лиц, которым предложат такую проверку, также вошли руководители исполнительных органов государственной власти. Тестирование будет добровольным.

Ранее весной 2018 года администрация региона провела торги на покупку полиграфа. Его стоимость составила 853 тыс. руб.