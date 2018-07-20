Расширение зоны платной парковки начнётся в Перми 10 сентября

В Пермской дирекции дорожного движения сообщили о планах по расширению зоны платной парковки. Сейчас в часы пик заполняемость действующих парковок в центре Перми составляет 92%, поэтому было принято решение о расширении их границ. Причём, происходить это будет поэтапно: 10 сентября и 1 октября 2018 года.

«С 10 сентября придорожные парковки станут платными на территории, ограниченной ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Крисанова, ул. Окулова, — сообщает пресс-служба администрации Перми. — Также платными станут парковки, расположенные в границах ул. Пушкина, Комсомольского проспекта, ул. Революции, ул. Николая Островского. В платную зону также войдут участки ул. Ленина и ул. Петропавловской от ул. Николая Островского до ул. Клименко и ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Петропавловской».

А с 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.

В дирекции дорожного движения объясняют, что нововведения необходимы для увеличения скорости движения в центре города и снижения количества въезжающих автомобилистов в центр на личном транспорте.

Также эта мера позволит увеличить скорость движения и уменьшить заторы общественного транспорта из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Пока в Перми функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа — 20 рублей — взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.