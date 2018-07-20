Красноярское море вымыло из грунта кости гигантского предка мамонта 

Экспедиция Биологческого института Томского университета обнаружила в Хакасии крупные кости доисторического животного. Предварительный анализ показывает, что это мог быть предок шерстистых мамонтов — трогонтериевый слон. Это гигантское млекопитающее обитало в нашем регионе в раннем плейстоцене — от 800 до 400 тысяч лет назад. Трогонтериевый слон был одним из самых крупных представителей хоботных — в плечах он мог достигать 4,2 метра, его вес составлял до 10 тонн. Как это часто бывает на побережье Красноярского водохранилища, костные останки были найдены во время работы на берегу в разрезе, где Енисей подмыл берег.