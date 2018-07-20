В Ростовской области предприятие по добыче щебня оштрафовали на 120 тыс. руб 

В городе Красный Сулин Ростовской области на 120 тыс. руб оштрафовали одно из предприятий, которое занимается добычей и производством щебня. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры. Как следует из материалов надзорного ведомства, компания использовала землю не по назначению. Земли, предназначающиеся для сельского хозяйства использовали для промышленной деятельности. Под административную ответственность из-за этого попала как сама компания, так и ее директор.
«Кроме того, по исковому заявлению городского прокурора суд запретил нецелевое использование земельных участков и обязал Общество провести рекультивацию», — отметили в прокуратуре.