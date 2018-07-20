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В Пермском крае сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» приняли присягу
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В Пермском крае сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» приняли присягу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
На плацу одной из школ города Губахи проведена торжественная церемония принятия присяги на верность государству и народу сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Губахинский», недавно поступившими на службу.
Ветераны МВД, представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел, ребята из отряда юных армейцев, педагоги и более восьмидесяти детей, посещающих летний лагерь отдыха, стали участниками самого важного события для молодых сотрудников.
Строевым шагом стражи порядка выходили из строя и произносили клятву верности Родине и своему народу.
Руководитель межмуниципального отдела поздравил полицейских, отметил, что с этого момента им предстоит решать задачи по обеспечению безопасности государства и граждан, а также пожелал до конца быть верным данной клятве.
Кирилл Есин, финалист 2017 года одного из известных телевизионных музыкальных проектов, преподнес полицейским подарок от всех учащихся и педагогов, исполнив патриотическую песню.
Ветераны МВД поздравили полицейских с торжественным днем, обратили внимание, что принятие присяги перед подрастающим поколением усиливает ответственность молодых сотрудников за взятые на себя обязательства, а участие в подобных мероприятиях молодежи повышает авторитет сотрудника органов внутренних. Они призвали правоохранителей помнить о высокой чести быть защитником интересов граждан и стать настоящими профессионалами своего дела.
Представительница общественности дала наказ чтить традиции отдела и гордиться выбранной профессией.
Завершилась церемония исполнением гимна России, а затем восемь молодых сотрудников направились заступать на службу в ППС, отдел уголовного розыска, следствия и отделения по вопросам миграции Губахи и Кизела.
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