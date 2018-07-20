В Пермском крае сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» приняли присягу

На плацу одной из школ города Губахи проведена торжественная церемония принятия присяги на верность государству и народу сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Губахинский», недавно поступившими на службу.

Ветераны МВД, представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел, ребята из отряда юных армейцев, педагоги и более восьмидесяти детей, посещающих летний лагерь отдыха, стали участниками самого важного события для молодых сотрудников.

Строевым шагом стражи порядка выходили из строя и произносили клятву верности Родине и своему народу.

Руководитель межмуниципального отдела поздравил полицейских, отметил, что с этого момента им предстоит решать задачи по обеспечению безопасности государства и граждан, а также пожелал до конца быть верным данной клятве.

Кирилл Есин, финалист 2017 года одного из известных телевизионных музыкальных проектов, преподнес полицейским подарок от всех учащихся и педагогов, исполнив патриотическую песню.

Ветераны МВД поздравили полицейских с торжественным днем, обратили внимание, что принятие присяги перед подрастающим поколением усиливает ответственность молодых сотрудников за взятые на себя обязательства, а участие в подобных мероприятиях молодежи повышает авторитет сотрудника органов внутренних. Они призвали правоохранителей помнить о высокой чести быть защитником интересов граждан и стать настоящими профессионалами своего дела.

Представительница общественности дала наказ чтить традиции отдела и гордиться выбранной профессией.