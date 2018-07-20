Защитник «Иртыша» откровенно поговорил с фанатами после вылета из ЛЕ

Защитник павлодарского «Иртыша» Александр Кислицын откровенно пообщался с фанатами клуба после вылета из квалификации Лиги Европы. Видео с разговором попало в одну из социальных сетей. Казахстанская команда по сумме двух матчей уступила литовскому «Тракаю» (0:0, 0:1).

«Что ты мне предлагаешь? Зайти в раздевалку и оп…ть их? Я бы тоже это сделал. Но меня оштрафуют. Не я должен это делать. Спортивный директор должен заходить и пихать всем, а не я. Я сегодня тоже проиграл, мне тоже могут напихать. Я тоже г…н в это ситуации, но я пытался», — сказал спортсмен.