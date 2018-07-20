Дочка «Облкоммунэнерго» реконструирует коммунальные сети в Кировграде

Кировграде продолжаются капитальные ремонты коммунальной инфраструктуры — в этом году будет реконструировано около 8 километров сетей. Работы пройдут на 16 участках — энергетики отремонтируют 2,6 км теплотрасс и сетей горячего водоснабжения (это 12% от их общей протяженности в городе), более 3 км сетей ХВС и 2,1 км сетей водоотведения.

— Объем финансирования в 2018 году составит почти 90 млн рублей. На капитальные ремонты мы направим 65 млн рублей, на текущие — 9 млн рублей. Еще 16 млн рублей — это инвестиции предприятия в теплоэнергетический комплекс городского округа. Сейчас на разных участках работают четыре подрядчика, работы по реконструкции мы завершим в срок, до начала отопительного сезона, — рассказал исполнительный директор ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов.

Напомним, что Кировградский ГО — один из муниципалитетов, который вошел в концессионные соглашения, заключенные между Правительством Свердловской области и «Объединенной теплоснабжающей компанией» (ОТСК — дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). За 7 лет — именно на такой срок заключены соглашения — в инфраструктуру городского округа будет направлено 700 млн рублей.

— Конечно, для жителей города ремонты создают определенные неудобства. Но надо понимать, что в результате мы получим надежные сети, улучшится качество тепло-, водоснабжения и водоотведения. Впервые за один сезон в городе будет проведен такой огромный объем работ, я уверен, что изменения потребители почувствуют уже осенью. Мы ежедневно контролируем ход кампании, объезжаем участки, будем контролировать и выполнение благоустройства — по договорам за это отвечают подрядчики, работающие на объектах, — прокомментировал заместитель главы администрации Кировградского ГО по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Владислав Калинин.

Несмотря на высокий износ сетей в Кировграде количество технологических нарушений снижается. Так, если в 2016 году за отопительный сезон было зафиксировано 272 порыва, то в 2017 — 198. Масштабная реконструкция коммуникаций в рамках реализации концессионных соглашений позволит еще более сократить аварийность.