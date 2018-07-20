Комический феномен: Почему на Украине шоумен популярнее президента

Как и сам Зеленский — в президентских рейтингах намного опережающий действующего главу государства и многих других политиков-тяжеловесов.

При этом сам шоумен не ведет никакой избирательной кампании, не делает политических заявлений и вообще никогда и никак не был связан с политикой. В отличие от выступавшего на первом и втором Майданах Святослава Вакарчука , который во времена Виктора Ющенко пробыл некоторое время в парламенте.

Издание Украина.Ру разбиралось в том, почему рейтинг комика оказался сравним с рейтингами матерых зубров украинской политики.

Не за, а против

Безусловно, прежде всего, это — протестное голосование. Таким образом внушительная часть населения выражает свой протест против сложившейся на Украине партийной системы. Точно так же в России в 1993-ьем году после октябрьского штурма Белого дома правительственными войсками избиратели голосовали не за партию власти и опереточную тогдашнюю оппозицию, а за фрика (во всяком случае, изображавшего тогда из себя такого) Владимира Жириновского и его партию ЛДПР . А в последнее время в этой нише на выборах в Подмосковье предлагает себя рокер Сергей Троицкий (Паук). Голосуя за фриков и комиков, электорат тем самым «показывает фигу» всей политической системе, которая навязывает ему выбор без выбора.

Что может быть лучше в этом плане, чем проголосовать за самого нелепого кандидата из всех?

По данным опроса, проведенного 10 — 22 апреля 2018 года Социологической группой «Рейтинг», избиратель Зеленского — один из наиболее протестных: 80% в этой группе считают, что дела в стране идут в неправильном направлении», и лишь 13% считают, что в правильном. Выше уровень негатива только у поддерживающих Юлию Тимошенко (соответственно, 80% и 12%), Вадима Рабиновича (88% и 9%) и Юрия Бойко (90% и 5%).

Для сравнения, среди готовых вновь проголосовать на президентских выборах за Петра Порошенко 33% оценивают происходящее в стране негативно и 50% позитивно.

Это неудивительно, так как, по данным проведенного 5 — 19 апреля 2018 года опроса Киевского международного института социологии (КМИС), «Слуга народа» имеет максимальную поддержку в возрастной группе избирателей от 18 до 29 лет (12,8%), по социальному статусу — среди учащихся и студентов (21,6%). Молодежь всегда протестна.

Столкновения протестующих с милицией в центре Киева

К тому же, Зеленский психологически уже вписан для электората в политическую нишу: он со своим «Кварталом-95» уже не первый год пародирует со сцены всех популярных политиков страны, будь то Виталий Кличко Олег Ляшко и т.д. Представим себе, что в 1998 году в России выдвинулся бы в президенты популярный политический сатирик Александр Задорнов — поддержка у него, скорее всего, сразу бы обозначилась немалая. Тем более, сатириков в обществе любят больше, чем нравоучителей, как и больше тех, кто выступает не против власти а за «за все хорошее» (общественно-политическое амплуа Вакарчука).

Бесплатный пиар

Да и бренд «Слуга народа» отлично раскручен популярным телесериалом, в котором Зеленский играет президента Украины Голобородько. Уже первый сезон, презентованный в ноябре 2015 года, вызвал большой интерес аудитории, спустя полтора года начали съемку второго. Трейлер второго сезона, где Голобородько после перепалки с депутатами берет в руки по пистолету-пулемету «Узи» и кладет всех на месте, наверняка легла на сердце многим из украинцев, мечтающих именно так поступить с высшей властью страны.

Напомню, что по данным апрельского опроса «Рейтинга», 76% избирателей Зеленского поддерживают тезис о том, что «стране необходимы радикальные меры». Это один из наиболее высоких результатов, выше уровень поддерживающих радикальные меры лишь у Анатолия Гриценко , разыгрывающего из себя «украинского Пиночета» (80%), мэра Львова Андрея Садового (80%), националиста Олега Тягнибока (82%) и Святослава Вакарчука (83%).

Концерт в рамках XI инвестиционного форума «Сочи-2012»

Интересные наблюдения. Партия «Слуга народа» была зарегистрирована 2 декабря 2017 года (строго говоря, по факту сообщений об этом в СМИ общество и узнало о существовании таковой), и уже проведенный 15 — 19 декабря 2017 года фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова опрос зафиксировал у нее поддержку 3,3% от общего числа опрошенных и 4,0% от числа намеренных прийти на выборы граждан страны (для сравнения данные по крупнейшим политическим партиям страны: у «Батькивщины», соответственно, 8,7% и 12,1%, у Блока Петра Порошенко — 6,5% и 9,2%, у «Оппозиционного блока» и Радикальной партии Олега Ляшко — по 4,6% и 6,0%). Уже в апреле 2018 года поддержка «Слуги народа» была отмечена «Рейтингом» на уровне 7,3% от числа намеренных прийти на выборы граждан страны.

Несложно заметить, что популярность партии связана лишь с имиджем и популярностью самого кандидата, так как никакой работы (реальной или виртуальной) она не ведет. По сути, рейтинг «Слуги народа» — это проекция рейтингов одноименного телесериала.

Южный электорат

По данным социологии, поддержка у играющего в политику шоумена наиболее велика в южных регионах страны: по данным декабрьского опроса «Рейтинга» там за Зеленского были готовы проголосовать 8,7% от числа намеренных прийти на выборы граждан страны (при средних 4,0% по стране), по данным апрельского опроса КМИС — 9,7% от всех опрошенных и 17,9% от определившихся с выбором (при средних по стране 5,0% и 8,4%).

С чем это связано, не очень понятно — то ли с тем, что Зеленский родом из Кривого Рога и сначала выступал от днепропетровской команды в московской лиге КВН (Днепропетровская область включается обычно в регион Днепр, но часто социологи делят Украину лишь на четыре региона — Запад, Центр, Юг и Восток), то ли с настроениями местного русскоязычного электората (по данным апрельского опроса КМИС, Зеленский вызывает отклик прежде всего среди русскоговорящих граждан, что неудивительно — шоу свое он ведет на русском).

На русскоязычном Юге также весьма популярен представитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, и, по данным апрельского опроса «Рейтинга», 11% избирателей Бойко проголосовали бы за Зеленского при отсутствии своего кандидата в бюллетене (правда, в обратном направлении такой «переток» не работает).

А вот на русскоязычном Востоке страны популярность Зеленского невелика, так как там явно помнят его концерты в поддержку воинов АТО в 2014 году.

Очевидно, что весь юго-восточный электорат страны выступает против нынешней власти и не видит в так называемой оппозиции («Батькивщине» и самой Юлии Тимошенко) своего кандидата. За западно-украинского Вакарчука тут по понятным причинам голосовать тоже не хотят.

При этом на востоке страны избирателям ближе исконно свой бывший житель Луганска Юрий Бойко из Оппоблока, А южанам остается Зеленский.

Шут и гений зла На самом деле феномен Зеленского раскрывается в том, кто за ним может стоять — деньгами, ресурсами и просто поддержкой. Известно, что у Зеленского очень плотные связи с «гением зла» украинского бизнеса и политики (а в некоторых случаях это одно и тоже) Игорем Коломойским.

Происходит это, конечно, пока Зеленский конкурирует за один электорат с Вакарчуком, хотя и покушаясь при этом на нишу бывших «регионалов». Отсутствие агитации и прочей избирательной кампании отлично заменяется регулярным выходом шоу и сериалов на популярном телеканале «1+1». Реальную же конкуренцию он сможет составить матерым политикам лишь в случае, если в него начнет вкладываться владелец «1+1» олигарх Игорь Коломойский, с которым Зеленский близок настолько, что недавно прилетал на его день рождения в Женеву.

Олигарх Игорь Коломойский

Но точных планов Коломойского на выборы — поддержка Тимошенко или собственная игра, например, с целью возврата его активов — пока не знает никто. Возможно, понимая всю электоральную ограниченность комического феномена Зеленского, Коломойский просто разыгрывает партию, при которой собирается «удачно» обменять рейтинг Зеленского на поддержку будущего фаворита президентской гонки, той же Юлии Тимошенко.