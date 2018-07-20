Онлайн: открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска

В ходе встречи кандидаты презентуют свои предвыборные программы, выступят с докладом на тему Что нужно изменить в Ижевске , после чего ответят на вопросы. Их смогут задать как присутствующие эксперты (общественники, депутаты, представители власти и бизнеса), так и наши читатели (их можно оставить в комментариях к публикации и в нашей группе в ВКонтакте).

Дебаты пройдут с 11:00 до 13:00. Прямая трансляция ведется на сайте IZHLIFE и нашей группе в ВКонтакте.

Напомним, главу Ижевска впервые выбирают при помощи открытого конкурса. Он был объявлен в мае после ухода в отставку бывшего градоначальника Юрия Тюрина

Изначально конкурс должен был пройти 8 июня, однако из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии его пришлось отложить до августа.

10 августа все 13 кандидатов будут защищать свои программы и предложения перед конкурсной комиссией, а затем перед депутатами городской думы Ижевска. А сегодня мы хотим выяснить отношение наших читателей и слушателей к тем, кто претендует на пост градоначальника. Проголосовать можно по номеру телефона 945-033 (во время голосового сообщения выберите и нажмите номер импонирующего вам кандидата). Стоимость звонка определяется действующим тарифом вашего оператора связи.

Чтобы проголосовать: