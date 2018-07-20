Ещё
Онлайн: открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онлайн: открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска 

Izhlife 36 минут назад
Фото: Izhlife
Сегодня, 20 июля, в медиагруппе Центр, в состав которой входит портал IZHLIFE, проходит первая открытая встреча кандидатов на пост главы столицы Удмуртии. Ее участниками стали четыре претендента на кресло градоначальника спикер Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин и предприниматель Владимир Чепкасов.
В ходе встречи кандидаты презентуют свои предвыборные программы, выступят с докладом на тему Что нужно изменить в Ижевске, после чего ответят на вопросы. Их смогут задать как присутствующие эксперты (общественники, депутаты, представители власти и бизнеса), так и наши читатели (их можно оставить в комментариях к публикации и в нашей группе в ВКонтакте).
Дебаты пройдут с 11:00 до 13:00. Прямая трансляция ведется на сайте IZHLIFE и нашей группе в ВКонтакте.
Напомним, главу Ижевска впервые выбирают при помощи открытого конкурса. Он был объявлен в мае после ухода в отставку бывшего градоначальника Юрия Тюрина.
Изначально конкурс должен был пройти 8 июня, однако из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии его пришлось отложить до августа.
10 августа все 13 кандидатов будут защищать свои программы и предложения перед конкурсной комиссией, а затем перед депутатами городской думы Ижевска. А сегодня мы хотим выяснить отношение наших читателей и слушателей к тем, кто претендует на пост градоначальника. Проголосовать можно по номеру телефона 945-033 (во время голосового сообщения выберите и нажмите номер импонирующего вам кандидата). Стоимость звонка определяется действующим тарифом вашего оператора связи.
Чтобы проголосовать:
За Константина Сунцова нажмите 1 За Олега Гарина 2 За Михаила Черемных 3 За Олега Овчинникова 4 За Алексея Ялунина 5 За Рамиля Ямилова 6 За Владимира Чепкасова 7 За Ольгу Гуленок 8 За Романа Альчикова 9 За Кирилла Кондакова 10 За Рената Хайруллина 11 За Михаила Савельева 12 За Максима Тенсина 13 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в медиагруппе Центр Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве?
Izhlife: последние новости
Убийство на центральной площади: 24-летнего парня нашли мертвым в Малой Пурге Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве? 100 лет со дня расстрела Романовых: в Ипатьевском доме прислуживала жительница Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого16
Путин предложил референдум в Донбассе963
Караченцова попросили забрать жену из психушки18
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»76
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение