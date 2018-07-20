Онлайн: открытая встреча кандидатов на пост главы Ижевска 

Сегодня, 20 июля, в медиагруппе Центр, в состав которой входит портал IZHLIFE, проходит первая открытая встреча кандидатов на пост главы столицы Удмуртии. Ее участниками стали четыре претендента на кресло градоначальника спикер Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин и предприниматель Владимир Чепкасов.
В ходе встречи кандидаты презентуют свои предвыборные программы, выступят с докладом на тему Что нужно изменить в Ижевске, после чего ответят на вопросы. Их смогут задать как присутствующие эксперты (общественники, депутаты, представители власти и бизнеса), так и наши читатели (их можно оставить в комментариях к публикации и в нашей группе в ВКонтакте).
Дебаты пройдут с 11:00 до 13:00. Прямая трансляция ведется на сайте IZHLIFE и нашей группе в ВКонтакте.
Напомним, главу Ижевска впервые выбирают при помощи открытого конкурса. Он был объявлен в мае после ухода в отставку бывшего градоначальника Юрия Тюрина.
Изначально конкурс должен был пройти 8 июня, однако из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии его пришлось отложить до августа.
10 августа все 13 кандидатов будут защищать свои программы и предложения перед конкурсной комиссией, а затем перед депутатами городской думы Ижевска. А сегодня мы хотим выяснить отношение наших читателей и слушателей к тем, кто претендует на пост градоначальника. Проголосовать можно по номеру телефона 945-033 (во время голосового сообщения выберите и нажмите номер импонирующего вам кандидата). Стоимость звонка определяется действующим тарифом вашего оператора связи.
Чтобы проголосовать:
За Константина Сунцова нажмите 1 За Олега Гарина 2 За Михаила Черемных 3 За Олега Овчинникова 4 За Алексея Ялунина 5 За Рамиля Ямилова 6 За Владимира Чепкасова 7 За Ольгу Гуленок 8 За Романа Альчикова 9 За Кирилла Кондакова 10 За Рената Хайруллина 11 За Михаила Савельева 12 За Максима Тенсина 13 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в медиагруппе Центр Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве?