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Жительницы Железноводска перевоплотятся в Наташу Ростову
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Жительницы Железноводска перевоплотятся в Наташу Ростову 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фотоконкурс «Я — Наташа Ростова» пройдёт в Железноводске в сентябре, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Конкурс приурочен ко дню рождения Льва Толстого. Примерить на себя образ Наташи Ростовой смогут горожанки всех возрастов. Мужчинам на выбор предложили изобразить Пьера Безухова, Андрея Болконского или капитана Тушина. Авторы самых оригинальных фотографий получат подарки от организаторов.
Напомним, конкурс «Я — Наташа Ростова» проводится в Железноводске во второй раз. Год назад в нём участвовали около 40 горожанок.
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