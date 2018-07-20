Жительницы Железноводска перевоплотятся в Наташу Ростову

Конкурс приурочен ко дню рождения Льва Толстого . Примерить на себя образ Наташи Ростовой смогут горожанки всех возрастов. Мужчинам на выбор предложили изобразить Пьера Безухова, Андрея Болконского или капитана Тушина. Авторы самых оригинальных фотографий получат подарки от организаторов.

Напомним, конкурс «Я — Наташа Ростова» проводится в Железноводске во второй раз. Год назад в нём участвовали около 40 горожанок.