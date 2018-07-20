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Прокуратура Москвы приступила к проверке «Натали Турс»
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Прокуратура Москвы приступила к проверке «Натали Турс» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила, что ведомство начало проверку туристической компании «Натали-Турс». Об этом сообщает РИА «Новости».
"В связи с поступившими обращениями граждан прокуратура города организовала проверку в отношении компании «Натали-Турс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме", — сказала Нефедова.
Она также добавила, что результаты проверки на контроле у прокурора города.
Ранее сообщалось, что «Натали Турс» приступила к выплате компенсаций клиентам.
Как стало известно, на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб.
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