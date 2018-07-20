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Полицейские на Колыме провели профилактическое мероприятие «Безопасность в тундре»
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Полицейские на Колыме провели профилактическое мероприятие «Безопасность в тундре» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Полицейские Северо-Эвенского городского округа в рамках масштабной акции «Безопасное лето» провели спортивно-профилактическое мероприятие «Безопасность в тундре». Стражи порядка рассказали юным колымчанам об опасностях, с которыми можно столкнуться летом в тундре — местности, которая расположена вблизи поселка Эвенск. К примеру, что делать при встрече с грозным и мощным хищником — медведем? Главное — нельзя убегать и поворачиваться к нему спиной, необходимо медленно отступать, пятясь назад. Лучше всего, находясь в тундре, сделать все, чтобы такой встречи не состоялось, для этого надо устраивать привал только на открытых местах с хорошим обзором, убирать за собой все пищевые отходы, вокруг себя создавать больше шума и ни в коем случае не приближаться к медвежатам.
После закрепления теоретических знаний участников разделили на две команды, с которыми были проведены спортивные эстафеты.
Акция «Безопасное лето» продолжается во всех городских округах Магаданской области.
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