Полицейские на Колыме провели профилактическое мероприятие «Безопасность в тундре»

Полицейские Северо-Эвенского городского округа в рамках масштабной акции «Безопасное лето» провели спортивно-профилактическое мероприятие «Безопасность в тундре». Стражи порядка рассказали юным колымчанам об опасностях, с которыми можно столкнуться летом в тундре — местности, которая расположена вблизи поселка Эвенск . К примеру, что делать при встрече с грозным и мощным хищником — медведем? Главное — нельзя убегать и поворачиваться к нему спиной, необходимо медленно отступать, пятясь назад. Лучше всего, находясь в тундре, сделать все, чтобы такой встречи не состоялось, для этого надо устраивать привал только на открытых местах с хорошим обзором, убирать за собой все пищевые отходы, вокруг себя создавать больше шума и ни в коем случае не приближаться к медвежатам.

После закрепления теоретических знаний участников разделили на две команды, с которыми были проведены спортивные эстафеты.