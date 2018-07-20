На Петроградской откроется креативное пространство «Футурист» от основателя «Тайги»

Новое пространство «Корпус Футурист» будет расположено на территории технопарка «Ленполиграфмаш». Проектом руководит основатель пространства «Тайга» Марк Калинин.

Уже сейчас в четырехэтажном здании на Петроградской стороне работает коворкинг «кб Футурист». «В сентябре начнут работу творческие компании, образовательные проекты и мастерские коллективного доступа», — сказано в фейсбуке проекта. Резидентами нового проекта станут некоторые компании, которые раньше располагались в «Тайге». В марте стало известно, что в здании бывшего Левашевского хлебзавода появится еще одно креативное пространство с лекторием, книжным магазином и выставочным залом. Куратором этого проекта также стал Марк Калинин.

Фото: «Тайга»

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