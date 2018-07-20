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На Петроградской откроется креативное пространство «Футурист» от основателя «Тайги»
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На Петроградской откроется креативное пространство «Футурист» от основателя «Тайги» 

Собака.ru 36 минут назад
Фото: Собака.ru
Новое пространство «Корпус Футурист» будет расположено на территории технопарка «Ленполиграфмаш». Проектом руководит основатель пространства «Тайга» Марк Калинин.
Уже сейчас в четырехэтажном здании на Петроградской стороне работает коворкинг «кб Футурист». «В сентябре начнут работу творческие компании, образовательные проекты и мастерские коллективного доступа», — сказано в фейсбуке проекта. Резидентами нового проекта станут некоторые компании, которые раньше располагались в «Тайге». В марте стало известно, что в здании бывшего Левашевского хлебзавода появится еще одно креативное пространство с лекторием, книжным магазином и выставочным залом. Куратором этого проекта также стал Марк Калинин.
Фото: «Тайга»
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