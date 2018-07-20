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В Челябинске кадастровый инженер фальсифицировал документы недвижимости
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В Челябинске кадастровый инженер фальсифицировал документы недвижимости 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Сумел избежать уголовного наказания кадастровый инженер ООО «УралНедвижимость», внесший в межевой план заведомо ложные сведения о наименовании саморегулируемой организации кадастровых инженеров при подготовке документа государственного кадастрового учета, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Прокурорская проверка была проведена по обращению управления Росреестра по Челябинской области. Выяснилось, что фальсификация была допущена в ходе подготовли межевого плана земельного участка в связи с уточнением местоположения его границы и площади. В нарушение Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 8 декабря 2015 года № 921, кадастровый инженер при выполнении кадастровых работ в межевой план внес заведомо ложные сведения в наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
В отношении инженера возбуждено дело об административном правонарушении по части четвертой статьи 14.35 КоАП РФ. В его действиях не было обнаружено признаков уголовно наказуемого деяния. Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района Челябинска инженер оштрафован на 30 тысяч рублей.
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