РСХБ поддержал создание птицеводческого комплекса в Калининградской области

При кредитной поддержке Россельхозбанка Группа компаний «Продукты Питания» завершила первый этап создания крупного птицеводческого комплекса в Калининградской области . На реализацию данного инвестиционного проекта Банк направил свыше 900 млн рублей. После ввода в эксплуатацию всех объектов комплекса его суммарная мощность составит более 10 тыс. тонн мяса птицы в год.

РСХБ успешно сотрудничает с ГК «Продукты Питания» с 2008 года, осуществляя финансовую поддержку по всем основным направлениям деятельности Группы.

Инвестиционное кредитование агропредприятий, деятельность которых направлена на ускоренное импортозамещение продовольствия и производство высококачественной продукции — одно из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Строительство нового птицеводческого комплекса с инкубаторием позволит увеличить объемы производства птицеводческой продукции на территории региона и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.