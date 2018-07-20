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РСХБ поддержал создание птицеводческого комплекса в Калининградской области
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РСХБ поддержал создание птицеводческого комплекса в Калининградской области 

АиФ-Оренбург 39 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
При кредитной поддержке Россельхозбанка Группа компаний «Продукты Питания» завершила первый этап создания крупного птицеводческого комплекса в Калининградской области. На реализацию данного инвестиционного проекта Банк направил свыше 900 млн рублей. После ввода в эксплуатацию всех объектов комплекса его суммарная мощность составит более 10 тыс. тонн мяса птицы в год.
РСХБ успешно сотрудничает с ГК «Продукты Питания» с 2008 года, осуществляя финансовую поддержку по всем основным направлениям деятельности Группы.
Инвестиционное кредитование агропредприятий, деятельность которых направлена на ускоренное импортозамещение продовольствия и производство высококачественной продукции — одно из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Строительство нового птицеводческого комплекса с инкубаторием позволит увеличить объемы производства птицеводческой продукции на территории региона и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.
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