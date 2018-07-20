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Сургутский проект «Родной язык Югры» признан лучшим в округе
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Сургутский проект «Родной язык Югры» признан лучшим в округе 

АиФ Югра 43 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Лауреатом окружного конкурса лучших практик в области библиотечного дела стал проект «Родной язык Югры», который реализуется в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина.
Изначально проекты оценивали сами жители Югры, после чего победителя из числа «народных фаворитов» выбирали эксперты.
Как сообщает ugra-news, Сургутской Централизованной библиотечной системой на конкурс было выдвинуто два проекта: программа каникулярного детского чтения «Читай и катайся», а также «Родной язык Югры». Именно курсы хантыйского и мансийского языка, которые каждую неделю проходят в Центральной библиотеке Сургута, отметили и профессионалы. Проект реализуется на протяжении двух лет. Так, детей народов ханты и манси старше 10 лет учат основы родного языка. Специально для занятий разработаны рабочие тетради, а ведут уроки носители языка.
Отметим, что курсы пользуются популярностью среди детей и подростков. Уроки родного языка с сентября прошлого по май текущего года посетили 1100 детей.
Кроме того, с 1 сентября этого года планируется набор новых групп по изучению языков коренных народов Севера. Курсы проводятся бесплатно, записаться на уроки может каждый желающий. Правда, количество мест ограничено.
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