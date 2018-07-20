Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка

Минск , 19 июля / Синьхуа / — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич