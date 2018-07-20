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Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка
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Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 19 июля /Синьхуа/ — Белорусские хирурги впервые провели двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка с глухотой. Показательная операция состоялась в ходе обучающего семинара для иностранных докторов, который проходил в РНПЦ оториноларингологии. Билатеральная кохлеарная имплантация предполагает установку кохлеарных имплантов одновременно на два уха. В этом случае гораздо лучше происходит последующая социальная адаптация и реабилитация пациентов. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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