Тихие пытки. Почему о ситуации в колониях молчат? 

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов 23 июля посетит ярославскую колонию № 1, видео с пытками из которой ранее опубликовала «Новая газета». На записи надзиратели в течение десяти минут жестоко избивают одного из заключенных. Он несколько раз теряет сознание.
Как пишет издание, в колонии это называют воспитательной работой за неуважительное отношение к персоналу. Запись была сделана с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН в июне 2017 года.
Позже выяснилось, что члены местной Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) знали об этих издевательствах над заключенными. Еще в прошлом году они несколько раз обращались и в прокуратуру, и к уполномоченному по правам человека, но всякий раз тюремщикам все сходило с рук.
Местный портал «7х7» опубликовал интервью с экс-сотрудниками ОНК, которые не раз посещали ярославскую колонию. В частности, бывший председатель общественного совета при региональном управлении ФСИН Нур-Эл Хасиев рассказал порталу, что о жестокости надзирателей было известно еще несколько лет назад и сотрудники колонии якобы находились под покровительством начальства. В интервью Business FM Хасиев признался, что и сам находился под давлением:
Нур-Эл Хасиев бывший председатель общественного совета при управлении ФСИН по Ярославской области «В прошлом году я туда ездил, мы наблюдали эту картину, описывали, в журнале регистрации записывали эти нарушения. Начальнику колонии высказывали, в прокуратуру тоже направляли, ставили в известность об этой ситуации уполномоченного по правам человека, он туда выезжал, тоже свою работу проводил. Унижения были, побои, карцер и так далее. И вот это все вылилось в такую картину. Там не только этого одного избили, в прошлом году там десятка два человек только к нам приходили с жалобами и показывали свои ссадины. Через две недели приезжаем — обнаруживалось, что на этих ребят, которые нам жаловались, оказывалось давление. Потом они переставали жаловаться, потому что себе дороже. Такая картина была. У меня были споры, и в прокуратуру, и на меня оказывали давление со стороны УФСИН. Такие случаи, поверьте, по всей России».
По словам Хасиева, он пытался вынести вопрос на обсуждение Общественной палаты, но ему сказали, что лучше не поднимать шума. «Откровенно говоря, я смалодушничал и подчинился», — заявил он «7х7».
Почему итоги работы сотрудников ОНК остаются в тени, объясняет заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва:
Ева Меркачёва зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы «Люди, которые прошли в ОНК нового созыва, особенно в регионах, у нас вызывают много вопросов и опасений. Зачастую это бывшие силовики, причем они этого не скрывают, они рассказывают о том, как занимали должности и в прокуратуре, и в полиции, в том же ФСИН. Понятно, что они совершенно по-другому смотрят на очень многое. Когда они заходят в колонию и очередной осужденный на что-то жалуется, они думают: симулянт. Вы знаете, подход другой. Поэтому я в принципе считаю, что не должны бывшие правоохранители находиться среди членов ОНК. Более того, сейчас тенденция пошла к тому, что нормальных, настоящих правозащитников стараются вытеснять из ОНК, и остаются те самые, с которыми проще договориться: они приходят в колонии, пьют чай с начальником колонии, о чем-то пошутят, поговорят и уходят. В итоге ничего делать не хотят и не собираются. А настоящий правозащитник должен гореть желанием провести целое расследование. Просто они (заключенные — Business FM), наверное, поняли, кто такие члены ОНК, те местные, и поняли, что жаловаться бессмысленно, бесполезно. Поэтому об этих фактах не стало известно ни им, ни общественности в целом».
После появления видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее фонд «Общественный вердикт» сообщил со ссылкой на источники, что сотрудника ФСИН Максима Яблокова вывели из колонии в наручниках. При этом в руководстве СК Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках.