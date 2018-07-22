Тихие пытки. Почему о ситуации в колониях молчат?

Как пишет издание, в колонии это называют воспитательной работой за неуважительное отношение к персоналу. Запись была сделана с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН в июне 2017 года.

Позже выяснилось, что члены местной Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) знали об этих издевательствах над заключенными. Еще в прошлом году они несколько раз обращались и в прокуратуру , и к уполномоченному по правам человека, но всякий раз тюремщикам все сходило с рук.

Местный портал «7х7» опубликовал интервью с экс-сотрудниками ОНК, которые не раз посещали ярославскую колонию. В частности, бывший председатель общественного совета при региональном управлении ФСИН Нур-Эл Хасиев рассказал порталу, что о жестокости надзирателей было известно еще несколько лет назад и сотрудники колонии якобы находились под покровительством начальства. В интервью Business FM Хасиев признался, что и сам находился под давлением:

Нур-Эл Хасиев бывший председатель общественного совета при управлении ФСИН по Ярославской области «В прошлом году я туда ездил, мы наблюдали эту картину, описывали, в журнале регистрации записывали эти нарушения. Начальнику колонии высказывали, в прокуратуру тоже направляли, ставили в известность об этой ситуации уполномоченного по правам человека, он туда выезжал, тоже свою работу проводил. Унижения были, побои, карцер и так далее. И вот это все вылилось в такую картину. Там не только этого одного избили, в прошлом году там десятка два человек только к нам приходили с жалобами и показывали свои ссадины. Через две недели приезжаем — обнаруживалось, что на этих ребят, которые нам жаловались, оказывалось давление. Потом они переставали жаловаться, потому что себе дороже. Такая картина была. У меня были споры, и в прокуратуру, и на меня оказывали давление со стороны УФСИН. Такие случаи, поверьте, по всей России ».

По словам Хасиева, он пытался вынести вопрос на обсуждение Общественной палаты , но ему сказали, что лучше не поднимать шума. «Откровенно говоря, я смалодушничал и подчинился», — заявил он «7х7».

Ева Меркачёва: Почему итоги работы сотрудников ОНК остаются в тени, объясняет заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы

Ева Меркачёва зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы «Люди, которые прошли в ОНК нового созыва, особенно в регионах, у нас вызывают много вопросов и опасений. Зачастую это бывшие силовики, причем они этого не скрывают, они рассказывают о том, как занимали должности и в прокуратуре, и в полиции, в том же ФСИН. Понятно, что они совершенно по-другому смотрят на очень многое. Когда они заходят в колонию и очередной осужденный на что-то жалуется, они думают: симулянт. Вы знаете, подход другой. Поэтому я в принципе считаю, что не должны бывшие правоохранители находиться среди членов ОНК. Более того, сейчас тенденция пошла к тому, что нормальных, настоящих правозащитников стараются вытеснять из ОНК, и остаются те самые, с которыми проще договориться: они приходят в колонии, пьют чай с начальником колонии, о чем-то пошутят, поговорят и уходят. В итоге ничего делать не хотят и не собираются. А настоящий правозащитник должен гореть желанием провести целое расследование. Просто они (заключенные — Business FM), наверное, поняли, кто такие члены ОНК, те местные, и поняли, что жаловаться бессмысленно, бесполезно. Поэтому об этих фактах не стало известно ни им, ни общественности в целом».