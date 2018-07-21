До конца 2018 года в Глазове отремонтируют половину дорог

Глазов. Удмуртия . До конца этого года в «северной столице» Удмуртии обновят почти половину городских дорог. Об этом в ходе визита в Глазов журналистам рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

По соглашению с республикой, госкорпорация «Росатом» выделила на работы 422 млн рублей. На эти деньги планируют отремонтировать 44 объекта. На сегодняшний день 25 из них уже сданы.

Дороги выбирали голосованием сами жители Глазова. Представитель глазовской общественности Мария Завалина отметила, что работы идут с опережением графика. Дорожники трудятся без выходных.

За ведущимися работами можно наблюдать в режиме онлайн. В городе установили 25 уличных камер наблюдения, еще 4 камеры поставили на спецтехнику.

«Мы ещё в прошлом году договорились с общественностью: всё, что происходит в дорожной сфере, будем делать в плотном взаимодействии. Информация открыта, любой желающий может скачать программу в интернете и контролировать ход дорожных работ», — сказал глава.

Контролируют работы не только камеры и общественность. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов напомнил о создании пятиступенчатой системы контроля. В том числе, приемку осуществляет независимая организация.

Ожидается, что произойдет экономия 10% от средств, выделенных на ремонт «северных» дорог. Эти деньги пойдут на благоустройство других участков.