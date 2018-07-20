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«Жарко же!»: два казанца искупались в Черном озере
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«Жарко же!»: два казанца искупались в Черном озере 

Казанский Портал 46 минут назад
Вчера вечером в Черном озере купались двое людей. Видеоролик появился в социальных сетях.
Все происходило в темное время суток, но это купавшимся не помогло — их заметили. На видео видно, как двое не спеша выходят из озера. Сколько продолжались водные процедуры — непонятно.
Один из пользователей предположил, что это русалки, просто немного не те. Кто-то — что это репетиция дня ВДВ или последствия жары. Есть и те, кто осудил поступок этих людей.
Намека на то, что в парке «Черное озеро» можно купаться, нет. Ведь кабин для переодевания, спасательных пунктов и патруля там никто не видел. Даже в списке разрешенных мест для купания Роспотребнадзора Черного озера нет. Если искупаться где-нибудь в центре Казани все-таки хочется, можно сходить на пляж «Локомотив», например. Там на видео снимать никто не будет.
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