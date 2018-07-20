Минпромторг назвал излишние ограничения СТМ ударом по локальным производителям

Минпромторг получил письмо Минсельхоза о необходимости законодательного регулирования продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей, в ведомстве считают, что излишние ограничения в части СТМ — это удар небольшим локальным производителям, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.

«Письмо Минсельхоза получили, вопрос изучается. В любом случае позиция Министерства будет сформирована вместе с ключевыми отраслевыми ассоциациями. Но необходимо иметь в виду, что реализация товаров под СТМ торговой сети — это очень действенный способ попасть на полки магазинов для тех производителей, бренд которых не имеет широкой известности. Поэтому всякие излишние ограничения в части СТМ — это удар прежде всего по небольшим локальным производителям и преимущество крупным компаниям с известными «раскрученными» брендами», — заявили в Минпромторге.