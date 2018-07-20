Ещё
Минпромторг назвал излишние ограничения СТМ ударом по локальным производителям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг назвал излишние ограничения СТМ ударом по локальным производителям 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: Sostav.ru
Минпромторг получил письмо Минсельхоза о необходимости законодательного регулирования продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей, в ведомстве считают, что излишние ограничения в части СТМ — это удар небольшим локальным производителям, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
«Письмо Минсельхоза получили, вопрос изучается. В любом случае позиция Министерства будет сформирована вместе с ключевыми отраслевыми ассоциациями. Но необходимо иметь в виду, что реализация товаров под СТМ торговой сети — это очень действенный способ попасть на полки магазинов для тех производителей, бренд которых не имеет широкой известности. Поэтому всякие излишние ограничения в части СТМ — это удар прежде всего по небольшим локальным производителям и преимущество крупным компаниям с известными «раскрученными» брендами», — заявили в Минпромторге.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратился в Минпромторг с предложением проработать вопрос законодательного регулирования СТМ торговых сетей, в частности в категории продуктов питания.
Rambler News Service: последние новости
Ростуризм выпустил памятку для клиентов проблемных туроператоров ФСБ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом страны Умер казахстанский фигурист Денис Тен
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии393
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец34
На Украине раскопали могилу ведьмы35
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России324
Тест: Азовское море или Черное?10
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение