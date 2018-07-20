На Северо-Западной хорде построят новый мост 

В Москве построят новый мост. Его проложат через Карамышевское спрямление, и он соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники по более удобной траектории. Сейчас водителям требуется делать поворот под прямым углом, что снижает пропускную способность дороги.
Как рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сооружение планируется завершить в следующем году. Мост войдет в состав Северо-Западной хорды. Чиновник отметил, что ее строительство «фактически завершено». Она разгрузит МКАД и Третье кольцо и улучшит дорожную ситуацию на севере и северо-западе города на 10-15%.
Правда, в инфографике столичной администрации есть существенное расхождение с реальностью. На рисунке хорда идет до Ярославского шоссе, однако по факту она заканчивается, упираясь в Дмитровское шоссе, и дальше никаких работ не ведется. Возможно, они начнутся позже, но тогда говорить о завершении строительства преждевременно. Тем не менее, и существующий участок существенно облегчил поездки по Москве.