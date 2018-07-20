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Лаборатории в 10 регионах откроются в рамках платформы «Города будущего»
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Лаборатории в 10 регионах откроются в рамках платформы «Города будущего» 

РИА Недвижимость 47 минут назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Недвижимость. КБ «Стрелка» планирует открыть урбанистические лаборатории не менее чем в десяти российских регионах в рамках платформы «Города будущего», рассказал РИА Новости гендиректор бюро Денис Леонтьев.
О планируемом запуске платформы «Города будущего» при поддержке госкомпании «Дом.рф» (ранее — АИЖК) «Стрелка» объявила на Московском урбанистическом форуме. В сообщении бюро уточнялось, что платформа учреждается для развития в России urbantech — городских технологий, основанных на взаимодействии пользователей, пространства и процессов.
Как пояснил Леонтьев, список городов, где появятся первые лаборатории «Городов будущего», пока обсуждается. «Мы думаем, что это будут разные города, как столицы регионов, так и малые города, которые смогут аккумулировать и распространять дальше знания», — отметил он.
По его гендиректора, лаборатории должны будут, во-первых, провести комплексную диагностику проблем и вызовов, стоящих перед тем или иным городом, а во-вторых — определить первоочередные задачи городского развития, решение которых позволит качественно изменить городскую среду.
Они будут работать по таким направлениям, как экология, городские пространства, ЖКХ и топливно-энергетический комплекс, здания и жилье, управление, финансы, образование, здравоохранение и спорт, культура и наследие, транспорт и логистика, а также торговля. «Наша платформа будет предлагать комплексные решения с учетом российской специфики тех или иных городов», — подчеркнул Леонтьев.
При этом, уточнил он, при диагностике проблем того или иного города лаборатории «Стрелки» будут опираться на данные индекса качества городской среды, разработанного по заданию «Дом.рф». К работе в лабораториях будут привлекаться не только архитекторы и урбанисты, но и крупные российские технологические компании, а также российские и международные технологические стартапы.
"Мы надеемся предложить российским городам ряд системных шагов для внедрения изменений. Планируется, что протестировать их они смогут на пилотных зонах. В случае успеха предложения лаборатории в конкретном городе войдут в банк проектных решений, которым смогут воспользоваться все города-участники платформы", — добавил гендиректор.
Как сообщил Леонтьев, полноценно платформа «Города будущего» заработает с начала 2019 года.
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