Нелегальный игорный клуб работал в доме на Бору

В городе Бор Нижегородской области работал нелегальный игорный клуб.

Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, его организаторами стали неустановленные лица, достоверно знавшие о том, что на территории Борского района нет игорной зоны.

Нелегальное заведение на улице Интернациональной, в котором было организовано проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», было закрыто правоохранителями в середине июня 2018 года.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой на контроль.