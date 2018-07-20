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Нелегальный игорный клуб работал в доме на Бору
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Нелегальный игорный клуб работал в доме на Бору 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
В городе Бор Нижегородской области работал нелегальный игорный клуб.
Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, его организаторами стали неустановленные лица, достоверно знавшие о том, что на территории Борского района нет игорной зоны.
Нелегальное заведение на улице Интернациональной, в котором было организовано проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», было закрыто правоохранителями в середине июня 2018 года.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой на контроль.
Напомним, игорный клуб закрыт в Семенове по требованию прокуратуры.
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